Entreprenariat : 58.408 entreprises créées en 2021

Environ 99,48% de ces entreprises ont opté pour la forme juridique Société à Responsabilité Limitée à Associé Unique (SARl)/Entreprise Unipersonnelle à Responsabilité Limitée (EURL) alors que 0,27% ont été des sociétés anonymes (SA), précise la même source. Le capital social médian lors de la création s’est situé à 100.000 dirhams, révèle l’étude, ajoutant qu’en 2021, pour une société défaillante, il y a eu 5,5 sociétés créées.

Par ville, Casablanca abrite 13.958 des entreprises créées (24%), devant Tanger (9%), Marrakech (9%), Rabat (6%), Kenitra (4%), Fes (4%) et Mohammedia (2%). En outre, 31% de ces entreprises opèrent dans le secteur « Commerce, réparation automobile », 19% dans l’ «Immobilier et Services aux entreprises» et 16% dans le Bâtiment et travaux publics, fait remarquer la même source.

Le Maroc représente 69% des créations d’entreprises au Maghreb en 2020, contre 19% pour la Tunisie et 13% pour l’Algérie, précise l’étude, faisant état d’un «très net dynamisme entrepreneurial marocain au Maroc, avec un taux de croissance de 52% entre 2018 et 2021, contre 7% pour la Tunisie».

Inforisk est le spécialiste marocain l’information légale et financière sur les sociétés marocaines et maghrébines. Son cœur de métier est la collecte et le traitement de l’information légale. Grâce à son expertise, Inforisk a pu constituer une base de données de 700.000 sociétés marocaines, de 2.000.000 de bilans de 2005 à 2020, de 800.000 dirigeants et associés et de 150.000 événements collectés par an.

Best Places To Work est un programme international de certification qui récompense les meilleurs employeurs dans différent pays. L’évaluation repose sur l’analyse de l’attractivité d’une entreprise grâce à un processus en deux étapes axées sur 8 dimensions autour de la culture de l’entreprise, le leadership du management, les opportunités d’apprentissage et les pratiques RH.