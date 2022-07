Entreprenariat : Intilaka fait son bilan à fin avril

Le dernier bilan d’étape fait ressortir que les financements mobilisés dans le cadre d’Intelaka devraient permettre de générer des investissements de 13,7 Mrds DH et de contribuer à la création de 97.000 emplois directs, soit 159% de l’objectif (27.000 par an).

Pour leur part, les versements du Fonds Hassan II pour le Développement Économique et Social, qui interviennent en fonction des demandes des banques, ont atteint 613 MDH. La dynamisation de ce chantier passe également par le renforcement de l’accompagnement des porteurs de projets et des jeunes entrepreneurs, et ce dans la finalité de contribuer davantage à l’effort de relance de l’économie nationale.

Des campagnes de sensibilisation et de formation sont menées ainsi dans les différentes régions en vue de permettre à cet important dispositif plein succès. Dans cette perspective, le secteur bancaire devra jouer un rôle clé, notamment en matière d’orientation et de déploiement des réseaux d’agences et d’experts. L’objectif étant de fournir les informations nécessaires aux catégories visées (TPE, auto-entrepreneurs et jeunes entrepreneurs) sur les procédures et modalités de financement offertes par le programme.

La mobilisation du secteur des assurances n’échappe également pas à ce chantier. Une convention marquant un fort repli des primes d’assurance « décès/invalidité totale-emprunteur » au profit des bénéficiaires du programme « Intelaka » avait été signée. Le secteur avait décidé en effet de mettre en place un dispositif permettant aux bénéficiaires dudit programme de souscrire des contrats d’assurances « Décès/Invalidité totale-Emprunteur » à des taux très préférentiels. Les réalisations faites dans ce cadre prouvent ainsi l’importance du potentiel mobilisé et les moyens déployés permettant d’atteindre les objectifs fixés, notamment le renforcement des capacités des jeunes et la garantie d’un accès plus facile et équitable aux financements nécessaires.