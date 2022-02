Entreprenariat : Mastercard ouvre les candidatures aux prix des femmes leaders des PME

Cette initiative s’inscrit dans le cadre des efforts de l’organisation pour encourager les femmes entrepreneurs et célébrer leurs réalisations qui contribuent activement au développement de l’économie numérique et de son exploitation pour réussir et développer leurs affaires, indique Mastercard dans un communiqué.

Les candidatures sont désormais ouvertes pour les prix et peuvent être soumises avant le 28 février 2022. Les personnes souhaitant assister à la cérémonie virtuelle de remise des prix qui aura lieu le 29 mars 2022, et lors de laquelle les gagnantes seront annoncées, peuvent également s’inscrire. Mastercard invite les petites entreprises détenues ou dirigées par des femmes, dont le chiffre d’affaires ne dépassant pas 13,6 millions de dollars, et qui emploient entre 6 et 50 personnes, à soumettre leurs candidatures pour participer.

Les femmes peuvent soumettre des candidatures en tant qu’individus ou sociétés, à condition que le siège social ou les bureaux de la société soient situés au Moyen-Orient ou en Afrique, ou ayant leurs activités sur ces marchés, afin de gagner un ou plusieurs prix parmi les 22 prix. Ces prix permettent en effet aux participantes de gagner dans plus d’une catégorie.

« Nous sommes convaincus que les entreprises détenues et gérées par des femmes sont un outil essentiel pour stimuler la croissance économique, et améliorer la vie des gens partout dans le monde. Et les PME ont démontré une forte passion et une forte volonté de travailler et de grandir, pour améliorer les normes du secteur à tous les niveaux. C’est ce qui nous a incités à créer le prix des femmes leaders des petites et moyennes entreprises en reconnaissance des efforts et des réalisations des femmes entrepreneures dans la région du Moyen-Orient et de l’Afrique ». a déclaré, à cette occasion, Amna Ajmal, vice-présidente exécutive, aux affaires de développement des marchés d’Europe de l’Est, Moyen Orient et l’Afrique chez Mastercard.

Les prix ont été organisés par l’équipe Entrepreneur Moyen Orient, qui sera chargée de vérifier les noms des entreprises qui seront qualifiées, puis de les présenter au jury, présidé par MasterCard, fait savoir la même source. Par la suite, chaque membre du jury procédera à une évaluation individuelle des candidats présélectionnés, et un vote aura lieu pour sélectionner les gagnantes. Le jury du Prix leaders PME 2022 se compose de A Ajmal, Mona Dulfakar, présidente du conseil d’administration du Groupe financier « HERMES », Nujoud Al-Malik, directeur général « Fintech Saudi » et Tamara Bobek, rédactrice en chef du magazine Entrepreneur Moyen-Orient.

L’idée de ce prix est née après le lancement de l’indice de confiance des PME par Mastercard l’année dernière, qui a révélé que 81 % des femmes entrepreneurs au Moyen-Orient et en Afrique ont une présence numérique pour leurs entreprises, contre 68 % de leurs homologues masculins. Et en termes de présence numérique des femmes entrepreneures, les réseaux sociaux arrivent en tête avec 71%, suivis du site Web de l’entreprise avec 57 %. Ces résultats sont alignés avec l’engagement de Mastercard International d’intégrer 25 millions de femmes entrepreneurs dans l’économie numérique à l’horizon 2025, dans un objectif global de construire un monde plus durable et plus inclusif.

L’indice a également montré des niveaux élevés de confiance dans les transactions numériques en tant qu’outil essentiel pour conclure des affaires, surtout avec la conscience de plus en plus élevée des PME de l’importance du développement de l’économie numérique et les avantages qui en résultent.