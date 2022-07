Entreprenariat solidaire : Vent en poupe pour la troisième édition de l’expédition Solidaire « Edukaskills 2022 »

Rise up to the Wind est un acte solidaire hors du commun et une performance sportive de très haut niveau, qui permettra de lancer, dès septembre 2022, le programme d’incubation solidaire Rise up top the Top – Coastline au profit de 125 porteurs de projets dans les régions côtières. Dans le détail, le programme solidaire d’Edukaskills pour l’été 2022 sera organisé en 2 grands projets combinés. Le premier, l’expédition solidaire « Rise up to the Wind » du 29 juillet au 13 août 2022 permettra de rallier Safi à Sidi Ifni en stand up paddle et en windsurf en 12 étapes, pour une distance totale de 400 km. Les participants seront Driss Rhafes, Directeur Général d’Edukaskills, Soufiane Sahili, waterman de référence au Maroc, ainsi que des sportives de haut niveau qui rejoindront nos aventuriers solidaires sur certaines étapes pour témoigner de leur engagement solidaire en faveur de l’entrepreneuriat. Le deuxième projet consiste en une caravane entrepreneuriale « Rise up to the top – Coastline 2022 » qui permettra d’aller à la rencontre de centaines de porteurs de projets en zones rurales et urbaines. Elle intégrera des événements au profit des candidats du programme sur le thème : « enjeux de la réussite entrepreneuriale au cœur des écosystèmes régionaux », avec l’implication des partenaires dans les villes de Safi le 28 juillet, Essaouira le 03 août, Agadir le 09 août et Guelmim le 15 août 2022. Le programme d’incubation sera porté par l’association Edukaskills Solidarity Foundation qui a pour mission de « Contribuer à réduire les inégalités sociales par le développement de ponts de collaboration fructueuse entre le monde rural et les communautés urbaines et périurbaines, qui permettront aux bénéficiaires de créer de la valeur pour leur écosystème d’une manière durable, tout en réussissant leur projet de vie en société ». pour rappel, les filiales Edukaskills Finland et Maroc développent des projets de collaboration avec les communautés pédagogiques qui décident d’investir dans des programmes d’apprentissage à fort impact, comme leviers de développement durable. Les sociétés finlandaises et marocaines Edukaskills visent à exporter avec succès l’expertise finlandaise au Maroc et dans d’autres pays africains francophones et anglophones. Edukaskills Finland détient le label d’excellence « Education Finland » et fait partie du réseau Business Finland.