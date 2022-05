Entreprenariat : Tamwilcom fait son show

Placé sous le thème « Financement de l’entreprise marocaine : nouvelles perspectives pour une relance économique », ce Roadshow s’apprête à sillonner l’ensemble des régions du Maroc pour aller à la rencontre des partenaires dans huit villes, à savoir Casablanca, Agadir, Marrakech, Laâyoune, Tanger, Fès, Oujda et Rabat.

Ces rendez-vous, qui se poursuivront jusqu’au 7 juillet prochain, ambitionnent d’apporter aux acteurs partenaires tout l’éclairage nécessaire sur l’offre-produits de Tamwilcom et seront également l’occasion d’échanger sur les spécificités de chaque région et sur les besoins des entreprises en matière de financement.

L’escale de Casablanca marque le début du déploiement à l’échelle nationale de la plateforme digitale « Fin-Créa » de mise en relation des entrepreneurs et porteurs de projets avec les banques partenaires, après une phase pilote conduite, depuis le 31 janvier dernier, au niveau de la région Tanger-Tétouan-Al Hoceima. Chaque escale sera ensuite l’occasion d’aller à la rencontre des acteurs locaux publics et privés, notamment le Centre régional d’investissement, la Confédération générale des entreprises du Maroc (CGEM), l’Agence nationale de promotion de l’emploi et des compétences, l’Office de la formation professionnelle et de la promotion du travail, ainsi que les chambres et fédérations sectorielles et le tissu associatif, afin de leur présenter en détail les atouts et les opportunités de cette nouvelle plateforme.

Dans une déclaration à cette occasion, Hicham Zanati Serghini, directeur général de Tamwilcom, a indiqué que l’objectif de ce Roadshow est de fournir aux différents intervenants régionaux, aussi bien financiers qu’économiques, toutes les informations sur l’offre actuelle de Tamwilcom. Il s’agit, également de « les écouter afin d’avoir une idée de leurs besoins en fonction des spécificités de chaque région, principalement en matière d’accès au financement », a-t-il ajouté. Ce Roadshow vise, aussi, à donner une dynamique aux différents produits d’accès au financement et principalement le programme Intelaka, a relevé H. Zanati Serghini, se disant ravi de procéder au lancement au niveau national de la plateforme « Fin-Créa », ouverte désormais aux différentes régions et qui permet de mettre en relation un porteur de projet avec la banque de son choix.

Meriem Zairi, présidente de la Commission startups et transformation digitale à la CGEM, s’est dite fière d’assister au lancement de cette plateforme dont l’enjeu est l’accès au financement des TPME au Maroc, estimant que c’est une problématique récurrente au sein du tissu économique, spécifiquement lorsqu’il s’agit de primo-accédant et de jeunes entrepreneurs qui sont à la phase de création de leurs entreprises. M. Zairi a, dans ce cadre, salué l’initiative « Fin-Créa » de Tamwilcom qui vient fluidifier, accompagner ces entrepreneurs et leur simplifier la phase de financement, considérée comme une étape critique et cruciale pour le développement de leurs entreprises. Accessible sur le lien « www.fincrea.ma », Fin-Créa est un guichet 100% digital et gratuit destiné exclusivement aux TPE de moins d’un an, primo-accédant au financement bancaire et sollicitant un crédit d’investissement pouvant aller jusqu’à 2 MDH. L’ambition de cette nouvelle plateforme est de contribuer à renforcer les chances des TPE en phase de création pour obtenir le financement bancaire nécessaire au démarrage de leurs activités. Une ambition qui s’inscrit en droite ligne des orientations en faveur de l’accélération de la réalisation des objectifs du programme Intelaka ainsi que ceux de la stratégie nationale d’inclusion financière.