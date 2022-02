Entrepreneuriat agricole : L’OIT s’active dans la Région de Rabat – Salé – Kénitra

Dans le cadre de son projet ProAgro ayant pour objectif la création d’opportunités d’emplois décents dans l’agro-industrie, deux formations de formateurs sur l’outil « Gérez mieux votre entreprise (GERME) » sont organisées par l’OIT à Rabat et à Kénitra, du 14 février au 11 mars, dont les bénéficiaires sont issus de l’Agence Nationale de Promotion de l’Emploi et des Compétences (ANAPEC) et du Centre Régional des Jeunes Entrepreneurs Agricoles et Agroalimentaires (CRJEAA) de RSK. Ces formations sont destinées à une quarantaine de personnes issues de l’ANAPEC et du CRJEAA.

A noter que les cadres du CRJEAA proviennent de la DRA, de l’Office National du Conseil Agricole (ONCA), de l’Office Régional de Mise en Valeur Agricole du Gharb (ORMVAG) et des Directions Provinciales de l’Agriculture (DPA).

Au terme de cette formation de formateurs, les participants seront mieux outillés pour accompagner les porteurs de projet et les entreprises du secteur agricole et agroalimentaire et ce, sur divers thématiques, notamment le plan d’affaire, la création d’entreprise, le marketing, la comptabilité, la gestion des stocks ainsi que les ressources humaines. Cette formation s’intègre dans un programme plus large de renforcement de capacités institutionnelles, puisque le projet ProAgro œuvre également au développement de coopératives agricoles, à la promotion de l’éducation financière et à l’accompagnement vers la formalisation.