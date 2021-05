Entretien Bourita-Blinken : Plus qu’un rappel des lieux communs… 

Nacer Bourita, chef de la diplomatie marocaine, a eu, vendredi 30 avril, un entretien téléphonique avec Antony Blinken, son homologue américain. Le secrétaire d’Etat US a salué, à cette occasion, «la relation bilatérale de longue date et mutuellement avantageuse fondée sur des valeurs et des intérêts communs en matière de paix, de sécurité et de prospérité régionales», indique le porte-parole du Département d’Etat dans un communiqué.

A. Blinken s’est félicité également de la reprise des relations diplomatiques entre le Maroc et Israël et s’est dit convaincu que cette reprise est porteuse de «bénéfices à long terme aux deux pays», ajoute la même source.

Les deux parties ont également examiné les possibilités de renforcer leur coopération en Afrique pour la promotion de la prospérité et la stabilité économique. A cet égard, A. Blinken a loué le rôle du Maroc dans la stabilisation du Sahel et la Libye. Il a également salué les «réformes de grande envergure du roi Mohammed VI entreprises au cours des deux dernières décennies».

A. Blinken a encouragé le Maroc à «poursuivre dans la mise en œuvre de ces réformes et à réaffirmer son attachement à la protection et à la promotion des droits de l’Homme et des libertés fondamentales».

Le responsable américain a, par ailleurs, salué «le leadership du Roi Mohammed VI dans la lutte contre le changement climatique et l’investissement dans les énergies renouvelables et a encouragé le Maroc à aider à promouvoir une croissance économique verte et le développement en Afrique». Le 31 mars, lors d’une discussion avec N. Bourita, John Kerry, ancien secrétaire d’Etat reconverti en envoyé spécial de l’administration Biden pour le climat, avait fait grand cas des actions du souverain en faveur de la promotion des énergies renouvelables. Encore faut-il préciser que le Maroc qui est cité en « exemple » africain n’a pas été invité par le locataire de la Maison blanche à prendre part au sommet sur le climat les 22 et 23 avril.

N. Bourita et A. Blinken se sont félicités de la célébration cette année du 200ème anniversaire du don du bâtiment de la légation américaine à Tanger aux États-Unis par le Sultan Moulay Soulayman. Lors de sa visite au Maroc, en juillet 2016, le chef de la diplomatie US avait visité ce lieu chargé d’histoire.

Les communiqués officiels diffusés à Rabat et Washington ont fait l’impasse sur la reconnaissance, le 10 décembre, par l’ancien président Trump de la marocanité du Sahara. Toutefois, le site Axios révèle qu’A. Blinken a assuré son homologue marocain du maintien de l’administration Biden de cette décision, selon des sources à Washington tout en précisant que Brett McGurk, conseiller de J. Biden pour le Moyen-Orient a laissé entendre, lors de l’entretien qu’il a eu avec N. Bourita, qu’il « n’y aurait pas de changement dans la politique américaine sur le Sahara occidental».

Axios précise que de hauts responsables de la Maison Blanche et du Département d’État ont eu de multiples discussions sur cette question au cours des dernières semaines. Et de conclure que la décision qui a émergé de ces débats n’était pas d’annuler la politique de Donald Trump mais de travailler avec les Marocains sur la nomination d’un nouvel envoyé de l’ONU pour le Sahara occidental afin de reprendre les pourparlers sur une éventuelle autonomie du Sahara. Le département d’État US, indique Axios, n’a pas nié ces révélations.