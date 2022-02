Envolée des prix des carburants : L’opposition interpelle l’Exécutif

Ainsi, les élus de l’USFP, du PPS, du MP et du PJD ont adressé une lettre au président de la Commission des infrastructures, de l’énergie, des mines et de l’environnement, demandant la tenue d’une réunion en présence de Leila Benali, ministre de la Transition énergétique et du développement durable,.

Dans leur lettre, les élus de l’opposition ont estimé que le marché national a connu récemment de hausses successives des prix du carburant, ce qui a porté un coup au pouvoir d’achat des citoyens. Pour eux, le pouvoir d’achat des citoyens est déjà épuisé, en raison des prix élevés des denrées alimentaires, du retard des précipitations et des répercussions de la pandémie du Covid-19, notant que ces données affecteront négativement la situation économique et sociale d’un grand segment des Marocains.

De son côté, le Parti du progrès et du socialisme (PPS) a demandé, mercredi, au gouvernement d’intervenir pour protéger le pouvoir d’achat des citoyens. A l’issue de sa réunion hebdomadaire, le bureau politique du parti a indiqué avoir abordé «la question de la flambée des prix du carburant et celle de la plupart des biens et services de consommation, et l’aggravation des conditions sociales déjà dégradées en raison des graves répercussions de la pandémie du Covid-19». Tout en pointant l’«impact négatif supplémentaire sur les capacités de l’entreprise nationale, en particulier les petites et moyennes», le PPS a réitéré la nécessité pour le gouvernement d’agir et d’intervenir, de toute urgence et efficacement, en utilisant tous les moyens et capacités à sa disposition. L’objectif étant de «contrôler des prix, protéger le pouvoir d’achat des citoyens et éviter de possibles tensions sociales».

À rappeler que les élus de la majorité avaient également appelé à la tenue de réunions des commissions parlementaires permanentes pour discuter des moyens pour atténuer l’impact de la sécheresse, répondre au problème de l’emploi dans le monde rural ainsi que d’étudier les mesures prises pour assurer la stabilité des prix de l’énergie d’une manière qui serve l’économie nationale et améliore le pouvoir d’achat des citoyens.

Ils ont ainsi réclamé l’accélération des réunions des commissions parlementaires permanentes, en présence des ministres de l’Agriculture, de la pêche, du développement rural, des eaux et forêts, de l’Équipement et de l’eau, de l’Inclusion économique, de la petite entreprise, de l’emploi et des compétences et de la Transition énergétique et du développement durable.