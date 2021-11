Eolien : Paradiso Fratelli SRL et Somalev Cranes & Logistics s’allient

A travers cette convention, paraphée en septembre 2021, les deux entités ont décidé de s’engager ensemble pour la fourniture de prestations d’ingénierie de levage lourd, de manutention, de montage et d’installations spécifiques relatives aux projets éoliens réalisés au Maroc, toute la région MENA et en Afrique, et ce via la création d’une entreprise marocaine à capital partagé dénommée « PSA Wind SERVICES », indique-t-on dans un communiqué conjoint.

Un tel partenariat a été vivement salué par la Chambre de commerce Italienne au Maroc qui n’a pas manqué d’envoyer une lettre officielle de remerciement à l’attention de la Présidence de PSA Wind SERVICES, souligne la même source. « Nous sommes fiers de mettre en place cette structure qui est en passe de devenir le leader régional dans les métiers de services aux projets éoliens », ont relevé Michele Paradiso, CEO Paradiso Fratelli SRL, et Mohamed Moufid, CEO Somalev Cranes & Logistics, cités par le communiqué. « La nouvelle entité qui est créée repose sur un parc matériel large et diversifié qui offre une capacité de levage allant jusqu’à 1200 Tonnes, mais aussi sur la présence d’équipes spécialisées expérimentées et hautement qualifiées », ont-t-ils ajouté.

Suite à ce partenariat, l’expertise d’une entreprise totalement marocaine sera déployée pour la première fois sur des projets aussi importants et critiques dans le secteur éolien. Cette joint-venture maroco-italienne PSA Wind SERVICES est d’ores et déjà active et opérationnelle dans le domaine de l’installation de fermes éoliennes. Elle travaille notamment sur le projet de 150 MW de Taza qui est développé par un consortium international et pour lequel PSA Wind Services est un prestataire en ingénierie de levage et en manutention. C’est dans les années 60 que fut créée Paradiso Fratelli SRL. Cette entreprise, qui se spécialise dans les activités de levage civil et industriel, ne cesse de répondre aux demandes d’un marché de plus en plus exigeant.

Tout au long de la dernière décennie, l’entreprise a considérablement diversifié ses activités et s’est davantage orientée vers le marché croissant des énergies renouvelables, en particulier le marché de l’éolien. Forte d’un effectif formé et qualifié de 250 salariés dans les métiers d’ingénierie de levage, transfert industriel, transports spéciaux, manutention portuaire et en général dans les activités de logistique industrielle à forte valeur ajoutée, ainsi que d’un parc d’engins et machines large, diversifié et à la pointe de technologie, Somalev est une société marocaine qui assure des prestations organisées autour de cinq pôles de compétences à savoir, le levage lourd et manutention, le transfert industriel, le transport conventionnel et exceptionnel, les travaux en hauteur et élévation de personnes, et enfin la logistique et stockage.