Esclavage moderne : Un forum de lutte à Marrakech

L’Objectif de ce forum est de créer un espace collégial renforçant la lutte contre la traite de personnes et l’esclavage moderne, cet événement regroupera plus de 75 dirigeants d’ONG venant de 30 pays, indique un communiqué des organisateurs, faisant savoir qu’il s’agit de représentants de la société civile, des cadres de l’ONU, des responsables gouvernementaux, des chercheurs universitaires et aussi d’anciennes victimes de la traite des êtres humains.

L’ONU estime à plus de 40 millions de personnes qui sont piégées dans les nouvelles formes de l’esclavage moderne, dont 25% sont des enfants et 75% sont des femmes ou de jeunes filles. Elles opèrent dans des activités bien déterminées comme domestiques, dans le secteur de la construction, de l’industrie manufacturière, l’agriculture ou la pêche. Ces personnes génèrent des revenus illicites pour les trafiquants et les barons d’environ 150 milliards de dollars.

Le Forum a pu regrouper les conclusions de 5 forums régionaux organisés en 2021 qui ont permis de dégager les priorités de la population locale. Les données recueillies ont été regroupées, affinées et transférées aux organisations mondiales et aux différents leaders pour impliquer et sensibiliser la communauté internationale sur le sujet.

Le Forum sera l’occasion pour aborder les questions en relation avec l’esclavage moderne, notamment la Covid-19 et le changement climatique. Il s’agit aussi de mettre en exergue les priorités régionales et celles ayant un aspect global et d’investir les moyens pouvant réorienter des engagements clés, à l’instar du leadership du survivant, la recherche, la mobilisation des ressources, le partenariat et la coordination intersectorielle.