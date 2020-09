Espace : L’Empire du Milieu s’active sans relâche 

Le vaisseau sans équipage a passé deux jours en orbite après avoir été lancé vendredi 4 septembre depuis le centre de lancement de satellites de Jiuquan, dans le nord-ouest de la Chine, précise Xinhua. Il se serait posé dimanche sur son « site d’atterrissage prévu ». « Ce vol réussi a marqué une percée importante du pays dans la recherche sur les engins spatiaux réutilisables et devrait permettre d’offrir un moyen de transport pratique et peu coûteux dans le cadre d’une utilisation pacifique de l’espace », a fait savoir le gouvernement par le biais d’un communiqué.

Toutefois, aucune vidéo ni photo du décollage ou de l’atterrissage n’a été diffusée. Chine Nouvelle a cependant indiqué que le vaisseau avait été lancé par une fusée porteuse Longue Marche-2F, déjà largement utilisée par les Chinois pour des missions habitées ou pour l’envoi en orbite de son laboratoire spatial. CNN rappelle que l’agence avait annoncé, il y a trois ans de cela, le lancement prochain d’un vaisseau réutilisable, ajoutant qu’il « volerait dans le ciel comme un avion ».

Des experts estiment que le vaisseau en question serait proche de l’engin américain X-37B, dont la dernière version a volé en juillet 2011. Depuis cette date, c’est un plus petit modèle non-habité qui fait l’objet de vols expérimentaux, plus proche du drone que de la navette. Également appelé Orbotal Vehicule Test (OTV), celui-ci mesure 9 mètres de long et a une envergure d’ailes de 4,5 mètres. Le Pentagone est toujours resté très discret sur les missions et les capacités du X-37B, alimentant de fait les plus folles rumeurs à son sujet : il fut tantôt soupçonné d’être un bombardier spatial, capable d’emporter des bombes pour venir frapper le moment venu un objectif sur Terre, tantôt un « tueur de satellite ennemi » ou encore une sorte de super-avion espion se déplaçant en orbite pour surveiller des territoires.

Carton plein

La Chine compte, par ailleurs, mettre en orbite plusieurs satellites pour son réseau spatial d’Internet des objets (IdO) en 2021, a indiqué lundi la China Aerospace Science and Industry Corporation (CASIC), de sociétés géré par l’état chinois dont une partie de l’activité porte sur la fabrication des composants de lanceurs et de satellites.

La CASIC devrait lancer douze satellites dans le cadre du projet Xingyun, la première constellation chinoise à bande étroite en orbite terrestre basse dédiée à l’IdO exploitée par sa filiale Xingyun Satellite Co, a fait savoir l’agence de presse officielle Chine nouvelle, ajoutant que la société prévoit d’envoyer un total de 80 satellites dans l’espace, afin de compléter le réseau à trois étages vers 2023.

La première étape du projet a été achevée après que deux satellites, Xingyun-2 01 et 02, sont entrés sur leur orbite en mai de cette année, ajoute-t-on de même source, alors que la deuxième étape verra le lancement de douze satellites l’année prochaine, ce qui améliorera encore la capacité de service globale du projet.

Les satellites utilisent des liaisons laser inter-satellites, qui leur permettent de communiquer sur de longues distances et donc d’améliorer les performances des services de communication en temps réel. L’IdO basé dans l’espace aura une large couverture et permettra une connexion facile par tous les temps et dans de multiples domaines. Le projet Xingyun devrait résoudre les angles morts de communication des entreprises d’IdO, dus à la couverture déficiente des réseaux de communication cellulaire sans fil.