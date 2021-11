Espace : Un forum mondial à Rabat

Ce forum est marqué par la participation de responsables d’organisations et institutions internationales spécialisées, d’astronautes, d’experts et chercheurs en sciences de l’espace.

Cet évènement semi-présentiel de deux jours vise à sensibiliser les acteurs à l’importance des sciences spatiales, mettre en lumière les opportunités et avantages offerts par les connaissances liées aux activités spatiales, offrir les opportunités de développement des capacités des États membres, échanger les connaissances pour surmonter les défis afin d’augmenter la productivité nationale et explorer les opportunités d’emploi disponibles pour les jeunes diplômés dans les industries spatiales.

À cette occasion, Salem Bin Mohammed Al Malik,directeur général de l’ICESCO, a souligné que la technologie spatiale est un élément indispensable de la vie quotidienne, appelant à investir davantage de ressources pour le développement des sciences spatiales et à sensibiliser les décideurs sur l’importance de la coopération dans ce domaine, insistant sur la nécessité de renforcer les capacités des jeunes en tant que catalyseurs du développement spatial.

De son côté, Abdellatif Miraoui, ministre de l’Enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l’innovation, s’est réjoui de la tenue de cet évènement qui constitue une occasion pour promouvoir les compétences des chercheurs, évoquant le savoir-faire marocain en la matière passant en revue le lancement des satellites Mohammed VI A et B et Zarkae Al Yamama.

Thomas E. Zelibor, directeur général de la Space Foundation, a pour sa part mis en avant l’évolution de la recherche et des investissements dans le domaine des technologies spatiales, soulignant l’importance de la coopération internationale pour une visibilité à long terme.