Essaims de drones : Moscou table sur l’IA

Un système qui permettra à des drones de différentes classes de fonctionner de façon autonome au sein de l’essaim est en projet en Russie, a annoncé à Sputnik, Sergueï Bogatikov, directeur général de l’entreprise Kronchtadt, en marge du salon Dubai Airshow 2021. « Nous réalisons un certain nombre de travaux pour gérerles actions de groupes et d’essaims de drones de différentes classes en utilisant des éléments d’intelligence artificielle. Nous mettons l’accent sur l’autonomie des appareils, en augmentant leur intelligence et en leur fournissant plus d’informations, ce qui leur donne la capacité de prendre les bonnes décisions de manière indépendante », a expliqué S. Bogatikov.

Selon le responsable de l’entreprise russe, grâce à ces travaux, un opérateur pourra contrôler tout un essaim de drones au lieu d’un seul. « Dans ce cas, l’opérateur n’attribuera pas de tâches à des engins spécifiques, mais définira une mission à accomplir dans une zone définie. Le groupe ou un essaim de drones distribuera indépendamment les rôles et établira les priorités tant pour les missions de frappe que pour celles de reconnaissance. Pour faire simple, il détectera, classera et engagera des cibles de manière indépendante », a-il ajouté.

Il a en outre relevé que l’entreprise travaillait à la création de boucles de frappe et de reconnaissance qui interagiraient avec les systèmes robotiques terrestres et maritimes pour se compléter.

Le Service russe pour la coopération militaire et technique (FSVTS) avait précédemment annoncé que la Russie prévoyait d’occuper jusqu’à 10% du marché des drones militaires. Selon S.Bogatikov, son entreprise compte fournir à ses clients étrangers une large gamme de drones de combat alors qu’auparavant, seuls des systèmes comprenant de petits drones de reconnaissance étaient proposés à l’exportation.

Ces révélations surviennent alors que Vladimir Poutine a annoncé le 2 novembre que plus de 2.000 drones équipaient actuellement les forces armées russes. Il a appelé à les rendre plus performants en utilisant l’intelligence artificielle et d’autres innovations et technologies modernes, au cours d’une réunion des responsables de l’industrie de défense et des forces armées à Sotchi. La Russie a appris à repousser les attaques de drones, qui se sont avérés être des armes dangereuses, lors des récents conflits et notamment en Syrie, a-t-il résumé.