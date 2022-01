Essais balistiques nord-coréens : Projection de puissance…

Le gouvernement japonais a également rapporté les tirs. Hirokazu Matsuno, secrétaire général du gouvernement japonais, a condamné ces essais, les qualifiant de menace pour la paix et la sécurité de la région.

La Corée du Nord a effectué trois essais en moins de deux semaines. Des « missiles hypersoniques » avaient été lancés lors de deux de ces essais. Vendredi dernier, ce sont des missiles balistiques qui avaient été tirés. Les missiles tirés lundi seraient des missiles balistiques à courte portée (SRBM) tirés depuis l’aéroport de Sunan à Pyongyang, selon l’état-major interarmées sud-coréen (JCS).

Les deux missiles ont parcouru environ 380 km pour atteindre une altitude maximale de 42 km, a précisé le JCS.

Nobuo Kishi, ministre japonais de la Défense, a déclaré que les missiles semblaient s’être abîmés au large de la côte est de la Corée du Nord. « Il est évident que l’objectif de la Corée du Nord est d’améliorer sa technologie », a indiqué N. Kishi aux médias. « Ces tirs répétés de missiles balistiques posent un grave problème à la communauté internationale et notamment au Japon », a-t-il ajouté, notant que ces tirs violaient les résolutions du Conseil de sécurité des Nations unies qui interdisent tout test de missile balistique et nucléaire nord-coréen.

Le commandement indo-pacifique de l’armée US a déclaré estimer que ces tirs ne représentaient pas une menace immédiate pour les Etats-Unis ou ses alliés, mais qu’ils « soulignent l’impact déstabilisant du programme illicite (de la Corée du Nord) ».

Les essais effectués depuis Pyongyang ces dernières semaines ont été condamnés par la communauté internationale, et l’administration américaine a appelé la Corée du Nord au dialogue. L’administration Biden a imposé des sanctions à la Corée du Nord mercredi et a exhorté le Conseil de sécurité des Nations unies à en faire de même.

La Corée du Nord défend ses tirs de missiles comme un droit légitime à l’autodéfense et accuse les États-Unis d’aggraver la situation en imposant de nouvelles sanctions.