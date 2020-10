Et si Israël était derrière l’explosion du port de Beyrouth

Des doigts accusateurs ont vite été pointés sur Tel-Aviv au lendemain de l’explosion de la grande quantité de nitrate d’ammonium stockée dans le port de Beyrouth. Des leaders libanais créditent la thèse de ce drame qui a causé la mort de plus de 200 personnes, blessé 6.000 autres, et détruit quelques quartiers de la capitale libanaise. Le Président Michel Aoun dit attendre des images satellite de la part des puissances occidentales pour se faire une idée précise sur l’origine du drame alors que d’autres leaders comme Najah Wakim, a la tête du Mouvement du peuple, n’a pas attendu de preuves pour incriminer les sionistes.

R. Silverstein a indiqué, lors de l’émission Al Michhadiyeh de la chaîne de télévision libanaise d’information al-Mayadeen TV qu’«un responsable israélien a dévoilé des informations à l’un de mes collègues sur un rôle israélien dans l’explosion de Beyrouth ».

«La source a dit que l’explosion du port fait partie d’une série d’attaques menées par Israël au Liban », a rapporté R. Silverstein qui tient un blog médiatique Tikun Olam aux USA qui se définit comme étant un site qui expose les secrets de sécurité nationale israéliens.

Les assertions de R. Silverstein rejoignent les récentes déclarations tenues par Dror Shalom chef du département des recherches dans les renseignements militaires israéliens qui a évoqué cette explosion, faisant allusion à une implication d’Israël, en prétendant qu’il y est pour rien, tout en prévoyant des explosions similaires dans l’avenir. « Je ne vais évoquer ce que nous savons et qui est sensible. Mais je peux dire qu’une explosion a provoqué l’incendie de ces produits dangereux stockés avec négligence », a avancé D. Shalom lors d’une interview avec le site d’informations saoudien Elaph. « Et je peux dire une autre chose c’est il y aura d’autres explosions similaires dans les régions libanaises qui appartiennent au Hezbollah et ce n’est pas Israël qui sera derrière, mais ce sera à cause des négligences et du stockage imprudent parmi les zones résidentielles», a-t-il ajouté tout en répétant sur un ton prémonitoire ;.« souvenez-vous très bien. D’autres explosions auront lieu au Liban et je sais de quoi je parle ».

Selon R. Silverstein, « les Israéliens ne peuvent revendiquer l’explosion du port parce que tous les État du monde et la Communauté internationale accuseront Israël de commettre des crimes contre l’humanité après la catastrophe qui a eu lieu ».

D’ailleurs, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu s’est lui aussi lancé dans ce genre d’insinuations, qui selon les observateurs pourraient s’inscrire dans le cadre de la guerre psychologique qu’il livre au Hezbollah

En outre, R. Silverstein a révélé pour al-Mayadeen TV, comment il a découvert l’identité de l’assassin du chef militaire du Hezbollah le martyr Imad Moughniyeh. Évoquant une erreur commise par le bureau de censure dans le corps militaire israélien dans la correction d’un livre rédigé par un journaliste spécialiste des affaires sécuritaires. « Le responsable de la censure avait effacé le nom du chef des opérations du Mossad mais il n’a pas fait attention que son nom était resté dans la bibliographie », a dit R. Silverstein.

Dans une édition précédente, il avait révélé qu’il s’agissait de Naom Erez, chef des opérations du Mossad, indiquant que l’assassinat d’I : Moughniyeh avait été cordonné entre le Mossad et la CIA. Comme c’était le cas lors de l’assassinat des scientifiques iraniens spécialisés dans le nucléaire. Selon lui, les motivations des Américains et des israéliens étaient partagés quant à l’importance de l’assassinat d’I. Moughniyeh. Alors que pour l’assassinat du général Qassem Soleimani, commandant de la force Al-Qods du corps des gardiens de la révolution islamique en Iran, en compagnie de son frère de combat irakien Abou Mahdi al Mouhandis, a été « conduit par les Américains ». Ajoutant toutefois que « les Israéliens n’y ont pas beaucoup participé».

Interrogé sur les méthodes utilisées pour localiser le I. Moughniyeh, à Damas, il a répondu qu’ils ont eu recours aux services de l’Agence de sécurité nationale, de la même manière que les saoudiens ont localisé le lieu de Jamal Khashoggi le journaliste saoudien, tué par le régime saoudien dans son consulat en Turquie. Il aurait été dépisté avec l’aide d’une société israélienne qui a perfectionné la technologie d’interception des signaux du téléphone portable.

Sur la collaboration entre l’entité sioniste et les monarchies du Golfe R. Silverstein a signalé que les experts israéliens se rendent clandestinement au Golfe où ils installent et entretiennent des techniques israéliennes qui permettent aux autorités émiraties de sauvegarder leur contrôle sur les Etats et les protagonistes dissidents.