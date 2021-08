Etat d’urgence sanitaire maintenu : La Covid-19 fait 97 morts de plus…

Le Conseil de gouvernement Un projet de décret, présenté par le ministre de l’Intérieur, a été examiné et adopté à cette occasion, l’objectif étant de garantir l’efficacité des mesures prises dans le cadre de la lutte contre la propagation de la pandémie du nouveau coronavirus.

En vertu de ce projet de décret, l’autorité gouvernementale chargée de l’Intérieur est habilitée à prendre, à la lumière de la situation épidémique, toutes les mesures adéquates à l’échelle nationale, tandis que les walis des régions et les gouverneurs des préfectures et des provinces sont en mesure de prendre toutes les mesures exécutives nécessaires au niveau d’une préfecture, province, commune ou plus et ce, pour maintenir l’ordre public sanitaire, rappelle-t-on.

Le jour même, le bulletin quotidien établi par le ministère de la Santé quant à l’évolution de la pandémie signale 2 996 nouvelles contaminations dans le pays. Ainsi, le total de personnes infectées depuis le début de la crise sanitaire dans le pays a atteint 813 945.

On signale aussi que le pays compte 71 387 cas actifs sous traitement. Ainsi, 2 582 patients restent dans un état critique (dont 337 nouveaux cas lors des dernières 24h), et 72 sont sous intubation alors que 1 339 sous ventilation non invasive. Le taux d’occupation des lits de réanimation Covid-19 a atteint 52,6%.

Si 6 124 nouvelles guérisons ont été recensées, portant à 730 669 le nombre total, avec un taux de rémission de 89,8%, on déplore 97 morts, portant à 11 889 le nombre de personnes décédées à cause de la Covid-19, soit un taux de létalité de 1,5%. 20 de ces décès ont été comptés à Rabat-Salé-Kénitra, 18 à Casablanca-Settat, 13 à Marrakech-Safi, 12 à Tanger-Tétouan-Al Hoceïma, 9 à Beni Mellal-Khénifra, 9 à Souss-Massa, 6 à Guelmim-Oued Noun, 4 à Fès-Meknès, 3 à dans l’Oriental, 2 à Laâyoune-Es Sakia El Hamra et 1 à Drâa-Tafilalet.

Sur le plan vaccinal, les efforts soutenus continuent. Ainsi, 17 489 039 personnes ont déjà reçu la première dose du vaccin contre la Covid-19, alors que 13 191 363 personnes en ont reçu la deuxième.

Face à la pression de la pandémie sur la région de Casablanca, la Direction régionale du ministère de la Santé à Casablanca-Settat a de nouveau fait appel aux services de l’hôpital de campagne provisoire installé sur la place de l’Office des foires et des expositions de Casablanca (OFEC). Un recours qui intervient en raison de la détérioration de la situation épidémiologique au cours des dernières semaines.

L’hôpital de campagne a été construit sur une superficie de 20 000 mètres carrés en avril 2020, avec environ 700 lits et un investissement total de 45 millions de dirhams, cofinancé par la région de Casablanca-Settat, la Commune de Casablanca et le conseil de la préfecture de Casablanca, en coordination avec la direction régionale du ministère de la Santé.