Etudiants marocains bloqués en Ukraine : Ce que la cellule de crise au MAEC prévoit…

Vendredi, des familles d’étudiants marocains en Ukraine ont organisé une première manifestation devant le siège du ministère des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger. Elles ont exhorté le gouvernement à intervenir d’urgence pour trouver une solution pour leurs enfants bloqués en Ukraine. Les familles ont exigé une action diplomatique marocaine urgente, afin de protéger la vie des Marocains et pour discuter des moyens de les évacuer dès que possible, par les postes-frontières des pays voisins de l’Ukraine.

Une délégation représentant les familles a été reçue au ministère en vue de les rassurer quant à l’action déployée par le Maroc pour rapatrier les étudiants bloqués dans ce pays en guerre.

Pour rappel, l’ambassade du Maroc à Kiev a renouvelé, vendredi après-midi, son appel à tous les citoyens marocains qui se trouvent sur le sol ukrainien, d’«adhérer aux directives et mesures de sécurité soulignées par les autorités ukrainiennes compétentes».

Dans un deuxième communiqué, la représentation diplomatique a annoncé que des passages frontaliers sont désormais ouverts pour les Marocains souhaitant quitter le pays, qui se trouve au milieu d’une guerre avec la Russie.

Ainsi, l’ambassade, en coopération avec les représentations diplomatiques du Maroc dans les pays voisins, a mis en place une liste des points de départs depuis l’Ukraine et des points d’arrivées situés en Pologne, en Hongrie, en Roumanie et en Slovaquie, avec les numéros de téléphones des contacts de liaison.

Les Marocains bloqués peuvent communiquer avec la cellule de crise au siège du ministère des Affaires Etrangères et de la Coopération Africaine et les Marocains résidant à l’étranger sur les deux numéros verts suivants : Depuis l’Ukraine : (numéro vert gratuit) : 0800 502683 Depuis le Maroc : 0537663300