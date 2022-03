Evacuation des Marocains d’Ukraine : Les étudiants de Soumy libérés…

« Depuis le début de la crise et en application des hautes instructions royales, cette ambassade a opéré, en collaboration avec le Ministère des Affaires Etrangères, qui a créé une cellule de crise opérant 24H/24, pour faciliter l’opération d’évacuation de la plupart des citoyens Marocains de l’Ukraine », a expliqué la diplomate.

L’ambassadeur du Maroc à Kiev s’est félicitée de l’évacuation de près de 7.000 citoyens marocains qui ont pu rejoindre le territoire national depuis le début de l’opération pilotée par l’ambassade et le ministère des Affaires Etrangères.

Concernant les citoyens marocains restés bloqués dans la ville de Soumy, ils étaient 35, indique F. Al Achabi. « Cette ville se trouve près des frontières russes et leur opération d’évacuation a été difficile, longue et pénible parce que l’accord de cessez-le-feu entre les deux parties n’a eu lieu qu’après d’âpres négociations entre elles », a-t-elle expliqué.

« Le Royaume du Maroc a mobilisé toutes ses forces et tous ses moyens pour trouver une solution à ces citoyens avec qui nous étions en contact permanent. Ce qui était important pour nous c’est qu’ils puissent quitter cette zone (à Soumy) mais surtout en toute sécurité », a-t-elle ajouté. Et d’expliquer que l’opération de négociation avec les autorités ukrainiennes a été difficile mais que mardi 8 mars, les Marocains de Soumy ont pu quitter la ville vers Poltava. « Nous étions tous les jours en contact avec eux pour leur affirmer et insister que leur pays est préoccupé et soucieux de les faire sortir de cette ville », a déclaré l’ambassadeur. « Ils sont sortis de Soumy à 16H30 et sont arrivés à Poltava à 3H du matin, et nous sommes restés en contact avec eux toute la nuit », a-t-elle ajouté précisant qu’ils ont pu prendre le train vers la ville de Lviv (le moyen de transport le plus sécurisé selon les autorités ukrainiennes) et leur trajet à duré pas moins de 28 heures.