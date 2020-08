Éviter la panique face à la recrudescence des contaminations au Covid-19

La montée en puissance des contaminations au nouveau coronavirus a-t-elle de quoi inquiéter ? L’opinion s’interroge sur ce qui attend le pays au regard de l’explosion inopinée des cas. Du côté des officiels, et au-delà des mesures limitant le voyage entre huit grandes villes où les contaminations ont pris de l’ampleur, on se garde de toute réaction alarmiste. Même si la capacité litière d’une région aussi importante que Casablanca est au bord de la saturation. Et si le Covid-19 a fait des ravages à Fès parmi le personnel soignant mobilisé pour endiguer la pandémie.

Lors du dernier point de presse de la Santé, on signale pour ces dernières 24 heures la rémission de 475 patients, soit un total de 18.435 et un taux de guérison atteignant près de 72%. Mais il faut souligner qu’en face, pas moins de 15 décès ont été recensés (382 dans l’ensemble), ce qui représente le nombre le plus important de décès par jour, depuis le début de la pandémie. Ces décès ont été comptabilisés à Tanger (5), Casablanca (5), Marrakech (2), Fès (2) et Rabat (1).

Dans le détail, le Maroc compte désormais 6 720 cas actifs, pris en charge dans les structures hospitalières dédiées dans les régions de Tanger-Tétouan-Al Hoceïma (2 151), Casablanca-Settat (1 541), Fès-Meknès (1 657), Marrakech-Safi (545), Rabat-Salé-Kénitra (420), l’Oriental (89), Drâa-Tafilalet (107), Beni Mellal-Khénifra (108), Dakhla-Oued Ed Dahab (50), Souss-Massa (34), Laâyoune-Es Sakia El Hamra (8), Guelmim-Oued Noun (1).

Parmi ces cas actifs, le ministère avertit que ceux en situation critique sont en augmentation continue : 79 actuellement. 25 sont à Casablanca-Settat, dont 7 sous assistance respiratoire, 20 à Marrakech-Safi, 16 à Tanger-Tétouan Al Hoceïma, dont 2 sous assistance respiratoire, 10 à Fès-Meknès, 6 à Rabat-Salé-Kénitra, dont 2 sous respiration artificielle et 2 à Souss-Massa.

Pour ce qui est de la répartition géographique des nouveaux cas, Tanger-Tétouan-Al Hoceïma arrive en tête, avec 183 infections (167 à Tanger, 7 à Al Hoceïma, 5 à Tétouan, 2 à Ouazzane et 2 à M’diq), suivie de Fès-Meknès, avec 146 cas (114 à Fès, 14 à Sefrou, 8 à Meknès, 6 à Taza et 4 à Taounate). Casablanca-Settat avec 79 cas ( 70 à Casablanca, 4 à Sidi Bennour, 3 à Settat et 2 à Médiouna), Rabat-Salé-Kénitra avec 34 cas ( 14 à Rabat, 10 à Kénitra, 5 à Témara, 1 à Sidi Slimane, Sidi Kacem et Khémisset), Drâa-Tafilalet avec 27 cas (19 à Errachidia, 6 à Ouarzazate et 2 à Midelt), Beni Mellal-Khénifra avec 27 cas ( 14 à Khemisset, 10 à Beni Mellal, 1 à Azilal, Fqih Bensalah et Khouribga), l’’Oriental avec 9 cas ( 4 à Taourirt, 3 à Oujda, 1 à Berkane et Jerada), Marrakech-Safi avec 9 cas aussi ( 6 à Marrakech, 2 à Youssoufia et 1 à Safi), Souss-Massa avec 4 cas ( 2 à Agadir et 2 à Inezgane), Laâyoune-Es Sakia El Hamra avec 2 cas à Laâyoune, et autant à Dakhla-Oued Ed Dahab, dans la ville de Dakhla.

Seule la région de Guelmim-Oued Noun échappe à cette hausse généralisée des cas en étant exempté au cours de ces dernières 24 heures.