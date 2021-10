Excédé, M. Abbas menace de rompre avec Tel-Aviv : Une délégation israélienne se rend à la Moqataa

M. Abbas a reçu au siège de l’Autorité palestinienne, en Cisjordanie occupée, les ministres israéliens de la Santé Nitzan Horowitz et de la Coopération régionale Issawi Freij ainsi que la députée Michal Rozin, tous de la formation de gauche Meretz, membre du nouveau gouvernement de coalition israélien, a indiqué l’agence officielle palestinienne. Le Président palestinien qui avait accordé un délai d’un an à Tel-Aviv pour reprendre les négociations de paix, offre récemment faite en marge de l’AG de l’ONU, semble se rétracter face aux pressions militaires et répressives israéliennes. Il exige la reprise des négociations sans tarder sinon la partie palestinienne exigera le partage de 1948 et le recours à la Cour internationale de justice.

« Le Président a souligné l’importance de mettre fin à l’occupation israélienne et de parvenir à une paix juste et globale conformément aux résolutions internationales, et la nécessité de mettre fin aux colonies » et à « l’expulsion » de familles palestiniennes dans différents quartiers de l’Est d’AlQods, a ajouté Wafa.

Fin août, le ministre israélien de la guerre Benny Gantz s’était déjà rendu au QG de l’Autorité palestinienne à Ramallah afin de discuter sécurité et économie avec le chef de l’Autorité palestinienne, première rencontre à ce niveau annoncée officiellement depuis des années. « Il n’y a aucun processus de paix en cours avec les Palestiniens et il n’y en aura pas », avait toutefois modéré une source proche du Premier ministre israélien Naftali Bennett après l’entretien Abbas-Gantz.

La rencontre de dimanche soir entre le président palestinien et une délégation israélienne coïncide avec des pourparlers au Caire entre le mouvement Hamas, qui contrôle la bande de Gaza, et l’Egypte à propos notamment d’un éventuel échange de prisonniers entre l’entité sioniste et les factions de la résistance palestinienne.