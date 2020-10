Excédent budgétaire de 4,4 Mrds Dh pour les Collectivités territoriales à fin août 

La situation des charges et ressources des collectivités territoriales dégage un excédent global de 4,4 Mrds Dh à fin août 2020 contre un excédent global de 5,5 Mrds Dh enregistré un an auparavant, selon la Trésorerie générale du Royaume (TGR), cet excédent tient compte de dépenses d’investissement de 6,7 Mrds Dh et d’un solde positif des comptes spéciaux et des budgets annexes de 619 MDH.