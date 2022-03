Excédés par les hausses du gasoil : Les transporteurs en grève nationale

Dans les artères des grandes villes, la fluidité de la circulation est imputable à la paralysie, presque totale, du parc des taxis. En grève nationale, les chauffeurs ont appelé l’état à intervenir d’urgence pour réguler et fixer le prix du gasoil. Pour les professionnels, le renchérissement du carburant s’accompagne d’un appauvrissement généralisé, les pertes quotidiennes cumulées allant jusqu’à 60 Dh… Parallèlement à la grève des grands taxis, force est de rappeler qu’un collectif de syndicats des transporteurs (CDT, UMT ? FDT, UGTM et UNMT) a décidé de suivre le mouvement. Dans ce secteur névralgique, une grève nationale de 72 heures est aussi observée depuis lundi. Cette grève qui peut être prolongée, aura certainement un impact sur l’alimentation des épiceries et souks en produits de première nécessité. A ce niveau aussi, la grève nationale est motivée par la hausse continue des prix des carburants en plus de l’absence de mesures d’aide au profit des professionnels. Les centrales syndicales qui encadrent la grève estiment que l’Etat doit faire un effort pour protéger les citoyens et pointent également du doigt les distributeurs de carburant qui font des marges énormes de bénéfices.

A signaler que le chef du gouvernement avait promis aux syndicats, lors de l’amorce du dialogue social, d’aider les transporteurs, y compris via des subventions. Alternative jusque-là inexistante. De son côté, Mohamed Abdeljalil, ministre du Transport et de la logistique, a indiqué lundi que son département a pris une batterie de mesures visant à simplifier les procédures et à soutenir la compétitivité des entreprises actives dans le domaine du transport depuis le démarrage du dialogue avec les professionnels du secteur.

Intervenant lors d’une réunion de la Commission de l’intérieur, des collectivités territoriales et des infrastructures à la Chambre des conseillers sur «le secteur du transport touristique et des voyageurs», le ministre a fait état du déblocage de 250 MDH puisés dans le budget de l’Agence nationale de sécurité routière (NARSA) pour la destruction et le renouvellement du parc automobile. Outre 100 MDH destinés à la formation des conducteurs professionnels et au parachèvement de l’opération de simplification de l’immatriculation des véhicules.

Le ministre a également annoncé qu’avant la fin de l’année, il sera possible de céder la propriété d’un véhicule à travers les agences de Barid Bank et Barid Cash. Il a aussi indiqué que la commission du transport a tenu 5 réunions au cours desquelles un accord a été convenu au sujet des modalités suivant lesquelles les conducteurs professionnels bénéficieront de la couverture sociale et la création de services administratifs chargés, chacun, du transport de marchandises, du transport routier ou encore des études et de la promotion du secteur.

Évoquant les défis posés par la conjoncture socio-économique pays, le ministre a fait savoir que son département a organisé des rencontres avec les organisations professionnelles représentatives du secteur du transport et que d’autres associations professionnelles locales et autres organisations affiliées aux syndicats des salariés. À l’issue de ces rencontres, les parties ont convenu de plancher sur les priorités inscrites dans le cadre d’une vision globale.

Au vu de la tournure prise par les événements, autant dire qu’il y a quelque chose qui cloche…