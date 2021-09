Exclue de la majorité : L’USFP s’attaque à la nouvelle majorité

Lors de la rencontre avec les médias organisée au siège de son parti à Rabat, D. Lachgar a déclaré que l’USFP était le premier parti à être surpris par l’alliance tripartite RNI-PAM-PI, la jugeant « très nuisible essayant d’épuiser toutes les autres organisations politiques ». Il a ajouté que « la majorité telle qu’elle a été formée, a fait perdre à la politique son sens » se demandant par la même occasion, « comment persuader l’opinion publique nationale, l’alliance d’un parti avec une organisation contre laquelle il s’est battu tout au long de la dernière campagne électorale ? ». D. Lachgar a exprimé ses « craintes pour la patrie, face à ce trio (RNI-PAM-PI) », s’attendant à ce que « la majorité explose bientôt, puisqu’elle porte en elle toutes les raisons et contradictions », selon lui. A ses yeux, « la coalition gouvernementale a nui au processus démocratique que le pays a célébré le 8 septembre », critiquant par la même occasion le Parti Authenticité et Modernité (PAM) qui, assure-t-il, « n’étaient pas convaincus que la tendance réformiste moderniste puisse remporter les élections ».

D. Lachgar s’en est pris une fois de plus à Abdellatif Ouahbi, patron du PAM, pour sa coordination avec le Parti justice et développement (PJD) avant les élections, « puisqu’il pensait que les islamistes allaient remporter le scrutin ». Et d’ajouter que l’alliance tripartite RNI-PAM-PI, qui forme la majorité gouvernementale, « s’est formée sous le couvert des ténèbres », soulignant que son parti pratiquera l’opposition politique à l’avenir, et ne fera pas attention aux individus.

Tout en confirmant que son parti était en cours de coordination avec l’Istiklal de Nizar Baraka jusqu’au dernier moment des élections, D. Lachgar a également affirmé que l’USFP était l’allié du RNI tout au long du dernier parcours au gouvernement. Ajoutant que « les anciens partis ne peuvent jamais être abandonnés au profit du nouveau venu ».