Exécutions en masse en Arabie Saoudite : Des « crimes de guerre » dénonce M. Bachelet

M. Bachelet a déclaré que parmi les personnes décapitées figuraient 41 personnes appartenant à la minorité chiite, qui avaient participé à des manifestations antigouvernementales en 2011 et 2012 pour exiger une plus grande participation politique, en plus de sept autres Yéménites et d’un ressortissant syrien. «Notre observation indique que certaines des personnes exécutées ont été condamnées à mort à l’issue de procès qui n’ont pas satisfait aux exigences d’un procès équitable et aux garanties d’une procédure régulière. Elles ont été accusées de crimes qui ne semblaient pas répondre aux crimes les plus graves, comme requis par le droit international », a-t-elle souligné dans un communiqué publié à cette occasion.

M. Bachelet a également exprimé sa « préoccupation que certaines des exécutions semblent être liées au conflit armé en cours au Yémen ».

Lundi, une source yéménite bien informée a révélé que parmi les personnes exécutées par l’Arabie saoudite se trouvaient deux prisonniers de guerre yéménites, capturés sur les fronts de bataille à la frontière de Jizan il y a cinq ans. M. Bachelet a conclu en notant que « le droit international des droits de l’homme et le droit international humanitaire interdisent l’exécution des condamnations à mort à l’issue de procès qui n’offrent pas les garanties de procès équitable requises, et les peines dans ce cas peuvent constituer des crimes de guerre ».

A noter que les Etats-Unis se sont abstenus de commenter l’exécution massive menée par les autorités saoudiennes.

Interrogé lors d’un point de presse pour savoir si Washington a contacté Riyad à cet égard, Ned Price, porte-parole du département d’État américain, a refusé de répondre à la question.

L’organisation des Nations unies ont quant à elle condamné les « exécutions massives » en Arabie saoudite.