Exit “l’ère Netanyahu” clame M. Yaalon !

« Israël traverse une grave crise, la pire que nous ayons connue, car le Premier ministre est en conflit d’intérêts avec l’État », a déclaré M. Yaalon lors d’une conférence de presse alors qu’il lance actuellement la campagne de son parti Telem, en vue des élections du 23 mars. « Il nous a refusé le budget de l’Etat, il contrecarre la nomination des responsables de l’application des lois, et prend l’agenda national en otage, » a-t-il ajouté, rapporte i24, en mettant à l’index son pire ennemi du moment, Benyamin Netanyahu.

Selon lui, l’ère Netanyahu est « terminée » et de plus en plus de personnes rejoindront bientôt son parti centriste. M. Yaalon a également appelé à l’unité malgré la division des partis centristes et de la gauche.

D’après un récent sondage, le Likoud de B. Netanyahu remporterait 31 sièges, devant tous les autres partis.

Le chef du syndicat des médecins, Hagai Levine, a démissionné de son poste de membre du comité de consultation pour la lutte contre le coronavirus, annonçant qu’il rejoignait le parti Telem pour se présenter aux prochaines élections du 23 mars.