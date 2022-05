Expansion de l’OTAN : Téhéran s’y oppose

I.Raïssi a souligné que « la République islamique d’Iran s’oppose aux conflits et à la guerre, par conséquent elle s’oppose fermement aux politiques expansionnistes de l’OTAN », a-t-il soutenu en recevant le chef de la diplomatie polonaise en visite à Téhéran. Au cours de la réunion, I. Raisi a déclaré que « la richesse historique et la civilisation de l’Iran et de la Pologne pouvaient constituer une plate-forme pour renforcer les échanges scientifiques et culturels entre les deux pays ».

Le ministre polonais des Affaires étrangères Zbigniew Rau, a pour sa part, déclaré que « l’histoire des relations entre l’Iran et la Pologne remontait au XVIe siècle ». Ajoutant que « les deux pays entretiennent des relations amicales depuis près de 5 siècles, et l’un des aspects les plus mémorables des relations entre les deux pays est l’hospitalité des réfugiés de Pologne pendant la Seconde Guerre mondiale ». Le chef de la diplomatie polonaise a assuré à ses hôtes que « les deux pays ont beaucoup en commun », notant que « les peuples d’Iran et de Pologne ont résisté à l’ingérence des puissances étrangères dans les affaires de leurs pays ».

Z. Rau a poursuivi que « la Pologne voudrait relancer et améliorer le niveau de sa coopération avec l’Iran dans les domaines du commerce, de l’économie, de la culture et de la science ». surtout, a-t-il assuré, que « le niveau de coopération économique et commerciale entre les deux pays n’est pas suffisant ».