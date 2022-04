Expéditions d’armes US à Kiev : Les « angles morts » de l’opération n’inquiètent pas Washington

Le gouvernement américain s’efforce de retracer de grandes quantités d’« aide létale » transférées aux forces armées ukrainiennes ces derniers mois, ont assuré des responsables US à la chaine américaine CNN, notant que les agences de renseignement n’ont « aucune » capacité à suivre les expéditions jusqu’à leurs utilisateurs finaux.

Bien que les armes expédiées vers l’Ukraine représentent « la plus grande fourniture récente à un pays partenaire dans un conflit », la Maison Blanche est de plus en plus préoccupée par le fait que l’aide «pourrait se retrouver entre les mains d’autres armées et milices que les États-Unis n’avaient pas l’intention d’armer », a déclaré mardi un haut responsable de la défense à CNN.

« Nous avons un suivi pendant une courte durée, mais quand elles entrent dans le brouillard de la guerre, nous en avons plus », a déclaré une autre source informée du renseignement américain, ajoutant que les armes tombent « dans un grand trou noir » après une courte période de temps.

Malgré cet « angle mort » – qui, selon les vendeurs, est « en grande partie dû au manque d’américains sur le terrain » et à la portabilité de bon nombre des armes fournies – la Maison Blanche a « accepté le risque » que certaines armes américaines iront dans des « destinataires inattendus », a déclaré un autre responsable du Pentagone.

Les estimations occidentales des victimes ukrainiennes et d’autres détails sur le champ de bataille restent également « confuses », ont ajouté deux sources du renseignement, ce qui signifie que les États-Unis et leurs alliés de l’OTAN sont souvent obligés de dépendre des informations du gouvernement de Kiev, qui, selon eux, ne sont pas fiables.

« C’est une guerre – tout ce que [les responsables ukrainiens] font et disent publiquement est de la propagande pour les aider à gagner la guerre. Chaque déclaration publique est une opération d’information, chaque interview, chaque apparition de Zelensky diffusée est une opération d’information », a déclaré une autre source proche du renseignement occidental, faisant référence au président ukrainien.

Depuis que la Russie a lancé son attaque contre l’Ukraine fin février, Washington a fourni plus de 2,6 milliards de dollars d’aide militaire à Kiev et plusieurs milliards supplémentaires d’aide humanitaire (qui est détourné et revendu dès sont entrée en Ukraine !), tandis que le président Joe Biden a envoyé un total de 3,2 milliards de dollars depuis son entrée en fonction en 2020.

Plus de 100 000 soldats américains ont également été redéployés pour renforcer le « flanc Est » de l’OTAN, tandis que des membres individuels du bloc militaire ont également offert eux-mêmes des milliards d’aide.

Mardi, la Maison Blanche serait en train de réfléchir à un autre important programme d’aide létale à l’Ukraine, en vue d’un assaut russe sur le territoire revendiqué par les républiques du Donbass, après avoir autorisé 800 millions de dollars d’artillerie lourde, de drones, de véhicules blindés, d’hélicoptères militaires et d’autres équipement la semaine dernière. Le Pentagone a cependant refusé de détailler ce que comprendra le prochain transfert d’armes (qui seront détruites ou capturée en arrivant en Ukraine !).

Dans un entretien à Ouest-France paru le 22 avril, le président Emmanuel Macron a déclaré que la France fournissait des missiles antichars Milan ainsi que des canons Caesar aux autorités ukrainiennes, qui font face à l’intervention militaire russe. Jusqu’ici, selon l’AFP, Paris s’était gardé de préciser les types d’armements livrés à Kiev, concédant juste mi-avril «100 millions d’euros de dons de matériels déjà effectués» et annonçant la fourniture de «capacités militaires complémentaires».

Plusieurs pays de l’OTAN ont déjà donné leur feu vert à des livraisons d’armes lourdes à Kiev, comme les Etats-Unis, le Royaume-Uni, la République tchèque ou les Pays-Bas. Le 21 avril, les Etats-Unis ont annoncé une aide américaine supplémentaire à l’Ukraine de 800 millions de dollars, comprenant notamment 72 obusiers Howitzer et leurs véhicules ainsi que 144 000 obus. «C’est important, à cause de la nature des combats que nous anticipons dans le Donbass, à cause du terrain, parce que c’est ouvert, parce que c’est plat, parce que cela n’est pas aussi urbanisé», a expliqué John Kirby, porte-parole du Pentagone. «Nous pensons que ce sera un multiplicateur de force [pour les Ukrainiens]», a-t-il ajouté, cité par l’AFP. L’Allemagne s’est engagée aussi à aider les alliés est-européens fournissant à Kiev des armements de fabrication soviétique, également utilisés par l’armée ukrainienne, en remplaçant le matériel qu’ils fourniront.