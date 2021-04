Expérience professionnelle:  Enfin, des attestations pour les artisans 

Désignés par un jury composé d’experts et professionnels de l’Artisanat sur les 225 dossiers de candidatures déposés, ces artisans ont reçu leurs attestations lors d’une cérémonie présidée par la ministre du Tourisme, de l’artisanat, du transport aérien et de l’économie sociale, Nadia Fettah Alaoui et le ministre de l’Education nationale, de la formation professionnelle, de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Saaid Amzazi.

Il s’agit de la broderie traditionnelle au niveau de l’attestation de l’apprentissage, de l’aluminium au niveau de la spécialité dans la région Rabat Salé Kénitra et du tannage traditionnel au niveau de la spécialité dans la région Marrakech-Safi. Ladite opération a été organisée en partenariat avec le Département de la Formation Professionnelle, les deux Chambres d’Artisanat des régions de Rabat-Salé-Kénitra et de Marrakech-Safi, la Chambre de Métiers et de l’Artisanat du Rhône.

Par ailleurs, 256 artisans ont participé à une seconde opération portant sur les métiers de la menuiserie artistique, la couture traditionnelle et l’installation chauffe-eau gaz. Cette opération, dont la cérémonie de remise des attestations sera organisée ultérieurement, a connu la réussite de 207 artisans.