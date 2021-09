Explosion de Beyrouth : Le juge T. Bitar a-t-il dérapé ?

Le juge « Bitar suspend son enquête et toutes les procédures liées au dossier de l’explosion (…) jusqu’à ce que la cour d’appel de Beyrouth (…) décide d’accepter le recours (de M. Al-Machnouk) ou de le rejeter », a ajouté la source judiciaire.

Le juge d’instruction Tareq Bitar »a été notifié du recours en justice présenté par le député (et ex-ministre de l’Intérieur) Nouhad Al-Machnouk » devant la cour d’appel de Beyrouth, a indiqué la source judiciaire.

La plainte déposée par N. Al-Machnouk, qui réclame le dessaisissement de T. Bitar de l’affaire, évoque un vice de forme, s’appuyant sur un article constitutionnel stipulant la poursuite des ministres et hauts responsables par la seule Haute Cour de Justice.

Depuis qu’il a hérité de l’affaire, le juge a convoqué quatre anciens ministres parmi lesquels trois parlementaires actuels, y compris N. Al-Machnouk, soupçonnés de « potentielle intention d’homicide » et de « négligence et manquements ».Mais le Parlement a refusé de lever leur immunité, tandis que les pressions politiques sur l’enquêteur se sont accentuées.

L’explosion survenue le 4 août 2020, et imputée de l’aveu même des autorités au stockage sans mesures de précaution depuis fin 2013 d’énormes quantités de nitrate d’ammonium, a fait au moins 214 morts et plus de 6.500 blessés, et dévasté des quartiers entiers de la capitale.