Explosion des contaminations et maintien de l’état d’urgence sanitaire 

Dans un communiqué lu par Saaïd Amazazi, ministre de l’éducation nationale, de la formation professionnelle, de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, porte-parole du gouvernement, l’exécutif a ainsi approuvé le projet de décret n°02.20.426 présenté par le ministre de l’intérieur, pour prolonger l’état d’urgence sanitaire dans l’ensemble du territoire national afin de faire face au nouveau coronavirus.

Bien entendu, le gouvernement assure que l’évolution de la pandémie dans le pays est sous contrôle. Mais il appelle quand même à plus de vigilance pour réduire les risques de contamination.

Le cap des 15.000 cas dépassé

En attendant, de mercredi à jeudi, 308 nouveaux cas du coronavirus ont été recensés dans le pays. Dr. Hind Ezzine, cheffe du service des maladies épidémiques à la Direction de l’épidémiologie relevant du ministère de la Santé qui l’a annoncé jeudi à 17H, lors du traditionnel point de presse, a signalé que le nombre de personnes infectées depuis le début de cette pandémie est aujourd’hui de 15 079 cas.

Pour la répartition géographique des nouveaux cas, la région Tanger-Tétouan-Al Hoceïma caracole en tête avec 123 nouveaux cas (121 à Tanger et 2 à Tétouan) suivie en cela par la Lâyoune-Sakia El Hamra (49 nouveaux cas à Laâyoune), Marrakech-Safi avec 46 nouveaux cas (41 à Marrakech et 5 à Al Haouz), Casablanca-Settat avec 43 nouveaux cas ( 33 à Casablanca, 4 à Nouaceur, 3 à Mediouna, 2 à Mohammedia et 1 à Berrechid), Fès-Meknès avec 31 cas (30 à Fès et 1 à Meknès), Souss-Massa avec 5 nouveaux cas, dans la ville d’Agadir, Guelmim-Oued Noun avec 6 nouveaux cas (5 à Tan Tan et 1 à Guelmim), Rabat-Salé-Kénitra avec trois cas ( 2 à Kénitra et 1 à Salé) et l’Oriental avec 2 cas à Jerada.

Les régions de Draâ-Tafilalet, Dakhla-Oued Ed-Dahab et Beni Mellal-Khénifra, n’ont enregistré aucun nouveau cas durant les dernières vingt-quatre heures.

H. Ezzine a précisé que 131 nouvelles rémissions ont été enregistrées ces dernières 24 heures, portant à 11 447 le nombre total de guérisons dans le royaume, soit un taux de rémission de 76%. Et souligné qu’aucun décès n’a été signalé faisant que le nombre total de morts à cause de la Covid-19 reste stable à 242, soit un taux de létalité de 1,6%.

Le Maroc compte désormais 3 390 cas actifs sous traitement, dont 21 dans un état grave ou critique à cause de l’âge ou des maladies chroniques ou les deux facteurs en même temps. Enfin, la même responsable a assuré que depuis la déclaration de la pandémie dans le pays, l’opération du suivi des personnes contacts a concerné 80.788 personnes, dont 15.437 sont toujours suivies.