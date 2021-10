Explosion du Port de Beyrouth : Le Hezbollah cible le juge pour sa partialité

S’exprimant au cours d’une allocution télévisée retransmise en direct sur la chaine satellitaire libanaise alManar Hassan Nasrallah a signalé que « la responsabilité des juges est plus importante que celle des présidents, des premiers ministres, des ministres et députés, car ce sont eux qui ont donné les autorisations au cargo chargé de nitrate d’ammonium de le décharger au port de Beyrouth ».

Revenant sur le dossier du diesel iranien, le leader du Hezbollah a souligné avoir « décidé d’accorder la priorité au diesel, en raison de sa nécessité avec l’arrivée de l’hiver, et donc nous avons reporté l’importation de l’essence ». Et d’ajouter : « nous ne voulons pas concurrencer les sociétés pétrolifères et encore moins les stations d’essence, mais nous avons plutôt répondu aux besoins nécessaires de la population en termes de pénurie en diesel ». Pour ce qui est de « la deuxième phase de distribution du gazole iranien », elle devrait débuter en novembre en vue d’assurer « le chauffage pour les familles pour faire face à l’hiver qui est aux portes ».

Concernant la question de l’électricité, le SG du Hezbollah a exhorté le « gouvernement de répondre à l’offre faite par le ministre iranien des Affaires étrangères pour résoudre le problème de l’électricité au Liban », ajoutant que « le gouvernement aurait dû tenir une séance exceptionnelle voire d’urgence pour trouver une solution définitive au dossier de l’électricité ». A ce sujet, il n’a pas manqué d’exprimer ses craintes de voir «l’effondrement du secteur » conduire à « justifier l’option de sa privatisation ».