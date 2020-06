Explosion inquiétante des contaminations au Covid-19 dans le pays

En butte au Covid-19, le Maroc traverse-t-il un pic épidémiologique ? La question se pose au regard de la multiplication inquiétante des cas signalés depuis le démarrage du déconfinement contrôlé. Avec les 563 nouvelles contaminations, le nombre de personnes infectées depuis le début de cette pandémie se trouve porté à 10 907, selon Dr. Hind Ezzine, cheffe du service des maladies épidémiques à la Direction de l’épidémiologie relevant du ministère de la Santé.

Pour ce qui est de la répartition géographique des nouveaux cas, Laâyoune-Sakia-El Hamra arrive en tête avec 168 cas, dont 141 nouveaux cas à Laâyoune, dans un foyer industriel, et 27 cas à Tarfaya. Dans la région de Tanger-Tétouan-Al Hoceima, 145 nouvelles infections ont été recensées, avec 93 cas à Al Fahs Anjra, dans le foyer situé à l’usine de Renault, 21 cas à Larache, 18 cas à Tanger, 12 cas à Tétouan et un cas à M’diq.

De plus, 112 nouveaux cas dans un foyer industriel dans la province de Kénitra, dans la région de Rabat-Salé-Kénitra, tandis que 99 nouveaux cas ont été recensés dans la région de Casablanca-Settat, avec 47 cas à El Jadida dans un foyer professionnel, 29 cas à Sidi Bernoussi, 13 cas à Mohammedia dans un foyer professionnel et 10 cas dans la ville de Casablanca. La région de Marrakech-Settat enregistre 20 nouveaux cas, dont 15 nouvelles infections à Marrakech, 4 à Safi et un cas à El Haouz, tandis que 14 nouveaux cas ont été enregistrés à Fès-Meknès, précisément à Fès, grâce au suivi des personnes contacts. La région de Béni Mellal-Khénifra n’a pas été épargnée puisqu’elle a enregistré 4 nouveaux cas à Fqih Bensaleh, tandis qu’un cas a été enregistré à Sidi Ifni, dans la région de Guelmim-Oued Noun.

Seules les régions de Dakhla-Oued Ed-Dahab, l’Oriental, Souss-Massa et Draâ-Tafilalet n’ont enregistré aucun nouveau cas.

La même responsable a précisé que 61 nouvelles rémissions ont été enregistrées ces dernières 24 heures, portant à 8 468 le nombre total de guérisons dans le pays, soit un taux de guérison qui atteint 77,6%. Et annoncé que deux nouveaux décès sont à déplorer, entre mardi et mercredi. Le total passe ainsi à 216 morts alors que le taux de létalité est de 2%.

Le Maroc comptait, ajoute la même source autorisée, jusqu’à mardi dernier, 2 223 cas actifs sous traitement.

Précisant que dans le lot se trouvent 17 cas graves ou critiques, répartis sur les régions de Marrakech-Safi (10 cas), Tanger-Tétouan-Al Hoceima (4 cas) et Casablanca-Settat (3 cas).

Quant à l’opération du suivi des personnes contacts, elle a concerné, depuis le début de la pandémie au Maroc, 56 800 personnes, tandis que 7 228 personnes sont toujours sous suivi médical.

Et de rappeler que le Maroc effectue actuellement 20 000 tests quotidiens.