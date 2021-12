Expo Universelle DubaÏ 2020 : Le soutien du CCG à la marocanité du Sahara salué par A. Akhannouch

Dans le discours d’ouverture, auquel ont assisté Dr Sultan Ahmed Al Jaber, ministre de l’Industrie et des Technologies de pointe, et Cheikh Ahmed bin Saeed Al Maktoum, président de la Dubai Civil Aviation Authority, président suprême et PDG de Emirates Airlines and Group et président du comité supérieur de l’Expo 2020 Dubaï, le Chef du gouvernement a félicité “les dirigeants, le gouvernement et le peuple des Emirats Arabes Unis à l’occasion du cinquantième anniversaire, lui souhaitant essor, progrès continus, et prospérité”.

A. Akhannouch a exprimé devant ses hôtes la gratitude du Maroc en ajoutant que “la participation de la délégation marocaine à la Journée nationale du pavillon du Maroc à Dubaï est une occasion d’exprimer ses grands remerciements et sa gratitude pour le ferme soutien qu’ont exprimé les EAU et les Etats frères du Golfe au Maroc afin qu’il parachève son intégrité territoriale avec le Sahara marocain”. Ajoutant que cette célébration organisée aujourd’hui, dimanche, à l’Expo Dubaï 2020 à l’occasion de la Journée nationale du pavillon Maroc, est l’accomplissement de “ce grand succès des EAU et c’est une source de grande fierté pour nous en tant qu’Arabes, d’autant plus que cette manifestation en cours est organisée pour la première fois sur la terre d’un pays arabe frère et dans une circonstance délicate à un moment où le monde vit sous le poids d’une pandémie sanitaire”.

L’Expo Dubaï 2020 comprend diverses manifestions aussi performantes les unes que les autres, que ce soit à l’intérieur du pavillon marocain, ou dans plusieurs autres espaces, dont la place Al-Wasl, cœur battant de l’exposition. “A travers cette Expo Dubaï 2020, le Royaume reçoit un honneur spécial qui lui permettra de présenter son patrimoine ancien, sa riche histoire et ses qualifications touristiques, scientifiques et culturelles ». A. Akhannouch a déclaré que « la participation du Maroc à l’Expo 2020 Dubaï reflète l’engagement du Royaume, sous la direction du roi Mohammed VI, à contribuer activement à enrichir un dialogue sérieux, aux niveaux régional et mondial, pour un avenir plus sûr et plus prospère pour tous ». IL a exprimé « la volonté du Maroc de contribuer aux efforts déployés pour faire face aux défis mondiaux pour une vision du développement durable », et a expliqué que le thème de la session « Connecter les esprits et construire l’avenir » exprime avec conviction une référence aux origines et l’histoire des nations, source importante pour construire l’avenir.

A. Akhannouch a abordé les sous-thèmes de l’Expo 2020 liés à la mobilité, la durabilité et les opportunités de développement social et économique. Et souligné, à cette occasion, que le Royaume « a fait de son pavillon une plate-forme pour annoncer sa nouvelle identité d’investissement et d’exportation, ‘Maroc Now’ et ce, pour souligner sa position de plate-forme industrielle et d’exportation et de destination attractive pour les investissements étrangers ». Le patron de l’Exécutif a fait ce déplacement à la tête d’une délégation ministérielle, composée de Nasser Bourita, ministre des Affaires étrangères de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger et de Nadia Fattah Alaoui, ministre de l’Economie et des Finances et commissaire du pavillon marocain à cet événement mondial.