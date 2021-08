Exportations d’armes russes : L’Afrique, un débouché non négligeable

«Notre coopération militaire et technique avec les pays d’Afrique évolue de manière stable ces cinq dernières années. Le volume annuel des exportations militaires russes vers cette région représente en moyenne de 30 à 40% de nos exportations totales d’armes», a indiqué D.Chougaïev.

Les pays d’Afrique subsaharienne s’intéressent surtout aux hélicoptères Mil, tels que Mi-8/17 et Mi-24/35, aux avions Sukhoi et MiG, aux systèmes de défense antiaérienne Pantsir-S1 et Tor-M2E, ainsi qu’aux véhicules blindés comme le BTR-80 et aux chars T-72, T-90S, a-t-il précisé.

En Afrique du Nord, la demande porte surtout sur des armes légères (comme les fusils d’assaut Kalachnikov), les systèmes de défense sol-air, les équipements navals, les avions MiG, Sukhoi et Iliouchine et des systèmes de guerre électronique.

En 2018, lors d’un sommet des BRICS à Johannesbourg, la Russie a signé un mémorandum permettant d’intensifier sa coopération militaire et technique avec la Communauté de développement de l’Afrique australe (SADC) qui réunit 16 pays membres. Les armées de plusieurs États de la SADC sont équipées de matériel russe et soviétique.