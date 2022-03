Exportations des produits énergétiques russes : Les sanctions jugées improductives par Pékin

« L’imposition de sanctions sur les exportations russes de pétrole et de gaz entraînera des problèmes économiques qui affectera toutes les parties », a déclaré Zhao Lijian, porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, dans un communiqué de presse. Il a ajouté que son pays s’oppose fermement aux sanctions unilatérales qui ne sont pas fondées sur le droit international. « Le fait d’agiter le bâton des sanctions ne nous apportera ni la paix ni la sécurité, et il ne fera qu’entraîner de graves problèmes pour l’économie et la qualité de vie dans les pays concernés », a-t-il ajouté.

Auparavant, le président américain Joe Biden avait annoncé un embargo sur les importations de pétrole et de gaz russes dans les ports américains.

Le président du Conseil européen, Charles Michel, a pour sa part annoncé qu’au sommet de Versailles réuni les 10 et 11 mars, les dirigeants de l’UE discuteront de « la réduction de la dépendance à l’énergie russe et du renforcement des capacités militaires des pays de l’Union », dans le contexte de l’opération militaire russe en Ukraine.

Pour sa part, Justin Lin Yifu, ancien vice-président de la Banque mondiale, a prédit que la Chine deviendrait la plus grande économie du monde d’ici 2030, selon le South China Morning Post. Actuellement conseiller principal de Pékin et professeur à l’Université de Pékin, Lin a déclaré que la guerre en cours en Ukraine n’empêcherait pas la Chine de dépasser les États-Unis pour devenir la plus grande économie du monde d’ici 2030, malgré la vente récente d’obligations chinoises par des investisseurs étrangers.

« La guerre russo-ukrainienne aura un impact sur la Chine, mais elle affectera également les États-Unis. Tous les pays connaîtront un rythme de croissance plus lent », a-t-il ajouté.

« Je suis assez confiant dans mon estimation que la Chine dépassera les États-Unis d’ici 2030 », at-t-il enfin relevé.