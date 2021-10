Exportations militaires russes : Ce que les Saoudiens voudraient posséder

Ce système qui est utilisé par l’Iran et l’Algérie est un des plus performants au monde pour le brouillage des fréquences radars et de communications. Il aurait contribué à l’interception par l’armée iranienne du drone furtif américain RQ-170 en 2011.

Le Krashukha 4 a la capacité de défendre une zone de 250 Km de rayon contre les radars de type AWACS ou de rompre les liens radios et satellites dans la même bulle.

Idéal pour la défense d’objectifs stratégiques, il est utilisé par l’armée Russe lors de ses exercices majeurs comme Zapadou pour défendre ses enclaves comme celle de Kaliningrad et ses points avancés comme Vladivostok ou la Crimée.