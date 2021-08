Exposition : Le Maroc présent au 4ème Forum sino-arabe de la technologie

Le Forum, organisé par le Centre sino-arabe de transfert de technologie, s’est tenu en marge de la cinquième édition du Salon de la Chine et des pays arabes, sur le thème ” Approfondir la coopération économique et commerciale et la construction commune de la Ceinture et la Route”.

Dans un communiqué, le ministère de l’Éducation nationale, de la Formation professionnelle, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, indique que le Forum a connu la participation d’un nombre important de ministres, d’ambassadeurs et de représentants d’organismes scientifiques et technologiques et d’instituts de recherche en Chine et dans les pays arabes. L’objectif de cette rencontre est d’échanger les vues et les expériences sur la construction commune de plates-formes régionales de coopération scientifique et technologique, de partager les réalisations et de soutenir la coopération dans ces domaines.

Le Forum de coopération sino-arabe reste un rendez-vous majeur pour explorer les moyens de renforcer la coopération scientifique et technologique et de contribuer à la mise en œuvre de projets ambitieux conjoints en la matière.