Face à la Covid-19, la Santé fait dans les projections

Au-delà du décompte quotidien, pas moins de 1.102 cas d’infection au nouveau Coronavirus (Covid-19) ont été admis dans les unités de réanimation, dont 89 personnes sont sous respiration artificielle. En plus, les cas actifs ont atteint le nombre de 22.268, a précisé le ministère de la Santé. Département qui, dépassé par les urgences du moment, préfère se projeter dans le futur. Ainsi, le Conseil d’Administration de l’Institut Pasteur a adopté, mercredi lors de sa session ordinaire, les projets programmés dans le cadre du plan stratégique 2019/2023. Présidée par Khalid Ait Taleb, la réunion a notamment été dédiée à l’examen du projet de création d’une unité industrielle pour la production des vaccins et des produits biologiques et le projet de création d’un centre national d’expertise dans les analyses biologiques médicales spécialisées.

Selon la même source, la mise en place de cette unité industrielle permettra de répondre à la demande nationale en matière de vaccins pour lutter contre les maladies infectieuses et les intoxications résultant des morsures des serpents et des scorpions et renforcera de même le positionnement du Maroc parmi les pays producteurs de produits biologiques, conformément aux recommandations de l’OMS.

Le projet de création d’un centre national d’expertise dans les analyses biologiques médicales spécialisées, fruit d’un partenariat public/privé, permettra de faire face aux dangers des maladies contagieuses et non-contagieuses et de réduire ainsi la dépendance du Maroc aux ressources étrangères ou la sous-traitance de certaines analyses spécifiques.

Ce centre permettra également d’atténuer le coût des analyses au profit des malades, réduire la durée de l’obtention des résultats et diminuer les disparités en matière de services de santé au niveau national.

Par ailleurs, le CA a passé en revue les réalisations 2019/2020, notamment la réalisation de 678.264 tests PCR, la publication des résultats de 54 projets scientifiques en 2019 et 43 autres en 2020 dans le domaine de la santé publique, ce qui a positionné l’institut au 5ème rang au niveau national dans le domaine de la recherche scientifique et médicale. L’institut a également publié la première revue scientifique anglophone marocaine sur la santé publique et a offert ses services en matière de médecine de voyage au profit de 127.200 citoyens, notamment dans les domaines de conseil, d’orientation médicale, de vaccination et de prévention contre les maladies contagieuses.

On signalera aussi que la commission nationale consultative d’autorisation du vaccin anti-Covid-19 s’est réunie, jeudi à Rabat, pour discuter de la question de l’autorisation du vaccin d’AstraZeneca au Maroc.

Lors de cette réunion, la commission nationale s’est penchée sur toutes les informations et données internationales relatives au vaccin anti-Covid-19 d’AstraZeneca, a déclaré à la presse Bouchra Meddah, directrice des médicaments et de la pharmacie au ministère de la Santé, notant que la commission étudie le bon respect des normes de fabrication, de sécurité, de qualité et d’efficacité du vaccin, les résultats des essais précliniques et cliniques ainsi que la reconnaissance internationale de ce vaccin.

En effet, elle a relevé que l’Agence britannique de réglementation des médicaments et des produits de santé a donné son feu vert pour la mise sur le marché de ce vaccin, notant que le Maroc a adopté la procédure de l’OMS relative à l’autorisation d’utilisation du vaccin dans un contexte d’urgence sanitaire.

Pour sa part, le directeur du laboratoire de virologie de l’université Hassan II de Casablanca Moulay Mustapha Ennaji, a souligné que les échanges scientifiques de la commission permettent d’étudier de manière exhaustive les différentes informations relatives au vaccin AstraZeneca, notamment les données pharmaceutiques et les procédés de fabrication. “La commission prendra une décision définitive au sujet de ce vaccin dans les plus brefs délais”, a fait savoir M. Ennaji.

De son côté, le directeur du laboratoire de biotechnologie de la faculté de médecine et de pharmacie de Rabat, Azeddine Ibrahimi a rappelé la certification et l’autorisation d’utilisation des vaccins de Sinopharm et AstraZeneca par les gouvernements de leurs pays d’origine, soulignant que la commission nationale étudie les données du vaccin AstraZeneca en vue de prendre la décision adéquate dans toute transparence.