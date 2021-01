Face à la nouvelle variante de la Covid-19, contrôles renforcés aux frontières 

C’est ainsi qu’il a été décidé de renforcer le contrôle immédiatement après que le ministère de la santé ait annoncé lundi dernier la détection d’un premier cas du nouveau variant du coronavirus, au niveau du port Tanger-Med, sur un ressortissant marocain en provenance d’Irlande à bord d’un navire qui avait pris à la mer en provenance du port de Marseille. Cette attitude qui une fois n’est pas coutume intervient rapidement et espérons-le avec efficacité d’autant plus qu’elle est cette fois liée à un virus à propagation rapide, plus dangereux et plus fatal.

L’Association des agents de santé a mobilisé les travailleurs du ministère de la Santé aux points de passage pour élaborer les mesures de vigilance et de surveillance épidémiologique approuvées par le ministère de la Santé, visant à la détection précoce de tout cas éventuel chez les voyageurs porteurs de la souche mutée du coronavirus.

Dans un communiqué de l’association, il est dit que les agents de santé se sont engagés à apporter toutes les ressources disponibles pour soutenir les activités de suivi sanitaire transfrontalier, saluant les efforts déployés par tous les acteurs pour faire face à la pandémie, y compris le travail des agents de santé dans les ports, les aéroports et le poste frontière de Guerguerat au Sahara marocain.

Le Maroc compte trente-deux départements couvrant tous les points frontaliers, y compris les points de passage terrestres, les aéroports et les ports internationaux, et des équipes de professionnels de la santé, notamment des médecins, des infirmières et des techniciens en santé environnementale, sont employées par les soi-disant agents de santé travaillant aux points de passage.

Les pouvoirs publics veulent contenir la situation et faire face à toute nouvelle infection par la souche du coronavirus, d’autant plus que la maladie de ce nouveau mutant est connue pour se propager rapidement et à grande échelle. Parallèlement, les services de contrôle dans les ports internationaux ont annoncé la mise en place d’un programme opérationnel de suivi des voyageurs aux points frontaliers, en application de la décision du ministère de la Santé d’activer la surveillance sanitaire.

Habituellement, les unités médicales à l’intérieur des aéroports et des ports contrôlent tous les passagers et mesurent leur température, et tous les voyageurs sont tenus de remplir un formulaire indiquant les lieux où ils se sont rendus et leur destination au Maroc, ainsi que leurs coordonnées.

En outre, le ministère de la Santé a imposé des mesures préventives et des mesures de précaution aux passagers en provenance de pays proches des « foyers dits de la mort » vers les aéroports du Royaume, (vols directs et indirects), dans le seul but de garantir que les voyageurs ne sont pas porteurs du coronavirus.

Dès le premier cas enregistré, le gouvernement marocain a rapidement annoncé la suspension des vols, à partir de mardi, avec les pays d’Australie, du Brésil, de Nouvelle-Zélande et d’Irlande, avec une interdiction temporaire d’entrée pour les passagers et ce, jusqu’à nouvel ordre. Aux pays mentionnés ci-dessus s’ajoutent à l’Afrique du Sud, au Danemark et au Royaume-Uni, avec lesquels le Maroc avait déjà décidé de suspendre les vols dans les deux sens.