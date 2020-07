Face à l’envolée des contaminations au Covid-19, la Santé appelle à la vigilance

Avec les nouvelles contaminations enregistrées durant les dernières vingt quatre heures, le total des personnes infectées au Covid-19 a été porté à 12 636 cas depuis le début de cette pandémie, signale Dr. Hind Ezzine, cheffe du service des maladies épidémiques à la Direction de l’épidémiologie relevant du ministère de la Santé.

Lors du traditionnel point de presse quotidien, la responsable a précisé que 106 nouvelles rémissions ont été enregistrées ces dernières 24 heures, portant à 9 026 le nombre total de guérisons dans le royaume, soit un taux de guérison de 71,4%.

Entre hier et aujourd’hui, aucun décès n’est à déplorer. Le total se situe à 228 morts alors que le taux de létalité atteint 1,8%. Le Maroc compte 3 382 cas actifs sous traitement.

La responsable a souligné que le pays compte aussi 17 cas graves ou critiques à cause de l’âge ou des maladies chroniques ou les deux facteurs en même temps.

Quant à la répartition géographique des nouveaux cas, la région de Fès-Meknès caracole en tête, avec 40 nouveaux cas, dont 37 à Fès, 2 à Sefrou et 1 à Meknès. Suivie de Casablanca-Settat, avec 22 nouveaux cas : 12 à Casablanca, 2 à Mohammedia, 3 à Sidi Bennour et 5 à Mediouna.

Au-delà, 12 nouveaux cas ont été enregistrés à Marrakech-Safi : 5 à Marrakech, 5 à Safi et deux cas dans la province d’El Haouz. Dans la région de Rabat-Salé-Kénitra, 9 nouveaux cas ont été recensés : 6 à Kénitra et 3 à Témara. La région de Tanger-Tétouan-Al Hoceïma compte 6 nouveaux cas : 5 à Tanger et 1 à M’diq.

Dans la région de Laâyoune-Sakia El Hamra, 6 nouveaux cas ont été recensés, tous dans la ville de Laâyoune, tandis que dans la région de Dakhla-Oued Ed-Dahab, 3 nouveaux cas ont été confirmés à Dakhla. Soit autant que les cas enregistré à Oujda et 2 cas à Jerada, dans la région de l’Oriental.

Les régions de Draâ-Tafilalet, Beni Mellal-Khenifra, Souss-Massa et Guelmim-Oued Noun n’ont enregistré aucun nouveau cas entre hier et aujourd’hui.

H. Ezzine a souligné que l’opération du suivi des personnes contacts a concerné, depuis le début de la pandémie au Maroc, 67 535 personnes, 11 268 personnes sont toujours suivies. A noter que 90% des nouveaux cas ont été détectés grâce à ce suivi.

Afin d’éviter la propagation parmi les personnes vulnérables, le ministère de la Santé a également appelé les Marocains à éviter les rassemblements. Il appelle à ne sortir de la maison qu’en cas de nécessité en respectant les mesures barrières et sanitaires en vigueur.