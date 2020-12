Face à l’Iran, l’US Army montre ses muscles

Les forces US présentes au Moyen-Orient sont en état d’alerte renforcée: Selon une source militaire citée par le magazine Politico, le Pentagone craint que l’Iran ne profite de la période de transition aux États-Unis et du retrait des forces américaines d’Irak et d’Afghanistan pour venger l’assassinat en Irak du General Q. Soleimani, ancien patron des forces Al Qods.

Politico rappelle que des milices pro-iraniennes ont récemment repris leurs tirs de roquettes au Moyen-Orient. Pour sa part, le Pentagone vient d’annoncer que deux de ses bombardiers B-52 ont survolé la région afin d’y «décourager l’agression».

Précédemment, la partie américaine avait redéployé dans la région le porte-avions USS Nimitz et y a transféré un escadron supplémentaire de chasseurs. D’après l’interlocuteur de Politico, le Pentagone estime que Téhéran pourrait entreprendre des démarches agressives à l’approche de l’anniversaire de l’assassinat du général Q. Soleimani, tué le 3 janvier 2020 dans une frappe de drone américain, près de l’aéroport de Bagdad.

Le magazine cite en outre le commandant du CENTCOM, le général Frank McKenzie, qui souligne que les États-Unis «ne veulent pas de conflit» mais doivent se montrer «déterminés à répondre à toute éventualité et à repousser toute agression».

Deux bombardiers américains B-52H Stratofortress ont survolé le Moyen-Orient, rapporte le CENTCOM. Les appareils ont décollé de la base aérienne de Barksdale en Louisiane, et devaient effectuer une mission de 36 heures, passant notamment au-dessus de la péninsule arabique et faisant une large boucle au-dessus du Qatar, en restant à une distance de sécurité du littoral iranien, rapporte l’agence Associated Press.

Le vol a été coordonné avec les pays alliés dans la région, impliquant notamment des appareils d’Arabie saoudite, de Bahreïn et du Qatar, ajoute l’agence.

C’est la deuxième fois en moins d’un mois qu’une telle sortie de bombardiers américains est organisée. Il s’agit d’un «message direct pour dissuader l’Iran», indique AP qui précise que Washington estime en effet que “le risque d’une riposte iranienne contre les intérêts américains ou alliés est plus élevé qu’à l’accoutumée». Des vols de bombardiers qui interviennent alors que le Pentagone a annoncé le mois dernier la réduction des effectifs postés en Irak et en Afghanistan d’ici la mi-janvier. Les États-Unis devraient ainsi rappeler 2.000 soldats d’Afghanistan et 500 soldats d’Irak.