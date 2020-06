Face à une caserne marocaine, l’Algérie veut édifier une base militaire

L’Algérie entend s’offrir une base militaire à l’Ouest du pays, près de la frontière marocaine. Une décision qui fait suite à la volonté exprimée par le Maroc de construire une caserne militaire près de Jerada. Information qui avait soulevé tout un tollé dans une partie de la presse algérienne.

» Pour les Algériens, le projet marocain est clairement dirigé contre l’Algérie » , souligne le site d’informations TSA. Citant des personnes haut placées en Algérie, mais affirmant toutefois ignorer les détails, la même source assure que l’Algérie va construire la même « base » militaire sinon plus grande avançant l’excuse du principe de «réciprocité ».

Plusieurs médias algériens prétendent en effet que le projet de caserne militaire marocaine « est en réalité une base militaire malgré le démenti ».

En effet, dans un communiqué les FAR avaient affirmé qu’il s’agit d’une « petite caserne à vocation d’hébergement de troupes » qui n’a pas vocation à être une base militaire. La même source a ajouté qu’il s’agit d’un « projet global de délocalisation des casernes militaires ayant pour objectif la libération du foncier urbain, partout dans le Royaume ».

Arguments nullement suffisants pour convaincre l’Algérie qui cherche à justifier la création de cette nouvelle base par tous les moyens, allant dans son délire paranoïde jusqu’à sortir la thèse du complot avec Israël. Alger soutient que la « présence » de la caserne marocaine constitue une « menace directe » contre l’Algérie et serait un projet mené avec les Israéliens pour espionner l’Algérie à travers des moyens électroniques.

Ce n’est pas la première fois qu’Alger accuse Rabat en brandissant «le danger sioniste»… Dans sa complotite aigue, Alger va jusqu’à renvoyer dos-à-dos le Maroc et Israël qui comploteraient en l’espionnant via un réseau de 300 agents du Mossad établis sur le sol marocain. C’est à cause de son « soutien indéfectible à la Palestine» que l’Algérie se voit ainsi espionnée depuis le sol marocain.

Récemment, les médias algériens se sont montrés inquiets et anxieux à l’idée de voir 10 ministres israéliens d’origine marocaine dans le gouvernement israélien. Sur les dix ministres deux sont natifs du Maroc et les autres sont descendants de familles juives marocaines. Qu’auraient fait les Algériens si autant de juifs algériens auraient été choisis pour des fonctions ministérielles en Israël ?