Face à une Ethiopie inflexible sur le grand barrage du Nil, l’Egypte fulmine et le Soudan temporise

Le Nil est vital pour l’Égypte, il lui fournit 97% de ses besoins en eau ; c’est aussi une source majeure pour le voisin soudanais. Pour ces deux pays de l’aval, le barrage c’est donc le mal, c’est pourquoi ils guerroient depuis dix ans avec l’Ethiopie pour garantir leur accès à l’eau, un bien inestimable dans cette région du globe.

En revanche l’ouvrage baptisé «Renaissance» par les Éthiopiens constitue un fabuleux gisement de développement pour le pays où le fleuve prend sa source. L’Éthiopie qui s’apprête donc à commencer le remplissage des réservoirs à la saison des pluies, en juillet alors qu’il n’y a toujours pas d’accord sur la gestion des eaux. Son objectif : commencer à produire de l’électricité dès l’an prochain.

À terme ce barrage fournira l’équivalent d’une fois et demie la production électrique actuelle de l’Ethiopie. De quoi couvrir la demande domestique, un foyer sur 2 est encore privé de courant, d’accompagner la prodigieuse croissance économique du pays et même de quoi exporter vers les voisins, Soudan compris.

Et ses voisins lui reprochent déjà de se comporter en pouvoir hégémonique en refusant de se soumettre à un engagement sur le passage d’un volume minimum d’eau en cas de sécheresse sévère. Avec le réchauffement climatique ce genre d’événement va survenir de plus en plus fréquemment, une vraie calamité pour des pays aussi populeux. Les trois abritent 272 millions d’habitants et leur nombre va quasiment doubler d’ici trente ans.

Cette bombe démographique rend les gouvernants égyptiens particulièrement nerveux. Les dernières discussions menées cet hiver sous l’égide de Donald Trump ont échoué. À la demande du Caire le Conseil de sécurité des Nations unies s’est saisi du dossier et hier, lundi, son porte-parole a appelé les trois pays à travailler ensemble pour résoudre pacifiquement leur différend.

Le risque d’un conflit autour des eaux du Nil n’est pas à écarter. Sur YouTube, une vidéo immortalise l’intervention de Mohammed Morsi, Raïs défunt, qui avait assuré que les Égyptiens étaient disposés à faire couler le sang pour ne pas être privés des eaux fluviales qui ont toujours animé la vie du pays des Pharaons. Sollicité par Al-Sissi, son «dictateur préféré» comme il se plait à dire, D. Trump avait surpris la communauté internationale en inscrivant sa démarche dans une perspective économique, confiant le dossier non pas au secrétaire d’État, mais à Steven Mnuchin, chargé du Trésor.

Le président américain a associé la Banque mondiale dans les négociations dans l’espoir d’aboutir à un accord avec des compensations financières pour l’Egypte. En vain, ce processus est aujourd’hui rompu. Étonnamment l’autre grande puissance très concernée par le dossier, la Chine reste très discrète. Le premier partenaire commercial de l’Ethiopie, son principal créancier bilatéral également, cherche sans doute à ménager l’Egypte dont elle s’est rapprochée depuis l’arrivée au pouvoir du général Sissi.

De son côté, le Soudan a mis en garde dimanche dernier contre une escalade dans la dispute sur le mégabarrage éthiopien. La tension monte entre le Soudan, l’Ethiopie et l’Egypte, après l’échec des négociations en vue d’un accord sur le remplissage du réservoir et la mise en service du grand barrage de la Renaissance (GERD).

L’Ethiopie veut commencer le remplissage du réservoir en juillet, avec ou sans l’accord des deux autres pays. L’Egypte, qui considère ce projet comme une menace « existentielle », a appelé le Conseil de sécurité de l’ONU à intervenir, évoquant l’attitude « non positive » de l’Ethiopie et son « insistance à vouloir remplir le barrage de manière unilatérale ».

« Nous ne voulons pas d’escalade. Les négociations sont la seule solution », a déclaré à la presse à Khartoum le ministre soudanais de l’irrigation, Yasser Abbas. Pour lui, il est important d’obtenir un accord avant le début des opérations de remplissage. « Le Soudan a le droit de le demander. »