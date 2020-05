Face au Covid-19, Atlanta Assurances fait dans le soutien psychologique

Stress, anxiété, solitude, sentiment d’insécurité… L’état sanitaire d’urgence a impacté l’état psychique d’un grand pan des Marocains. Pour les aider à faire face à cette épreuve, la plateforme Nt3awnou lance #Mat9ala9ch , une cellule d’écoute proposée à toute personne qui ressent le besoin d’être soutenue et accompagnée.

Cette cellule donne accès à des téléconsultations gratuites en garantissant la confidentialité et l’anonymat avec des professionnels tels que des psychanalystes, psychologues, coachs certifiés, spécialistes de la méditation, assistantes sociales …

Les personnes qui veulent prendre un rendez-vous pour bénéficier d’une téléconsultation gratuite, peuvent le faire soit en se connectant sur la plateforme Nt3awnou.ma/mat9ala9ch, soit en contactant le numéro WhatsApp au 0662510318.

Cette initiative est rendue possible grâce au concours de plusieurs spécialistes qui ont bien voulu rejoindre bénévolement Nt3awnou, notamment le psychologue clinicien et psychothérapeute Réda Mhasni, la spécialiste en écoute bienveillante pour les personnes en détresse Valérie Kremer, le psychologue Karam El Fatouki, le Coach Trainer international Imade Mabrouki, la Coach Thérapeute Holistique Mariam Narous Chraïbi et l’Assistante sociale, spécialisée en écoute des personnes fragiles Soukaina El Hamzaouy.

Il s’agit-là de la 2ème initiative de Nt3awnou depuis la déclaration de la crise sanitaire. La 1ère initiative, #Nt3awnou_men_Dar, lancée le 23 mars dernier, a pu, en un mois, mobiliser plus de 60 bénévoles et plus de 300 actions. Ce sont des cours de soutien scolaires pour grands et petits, des séances de sport, de méditation ou encore de développement personnel ou de cuisine qui sont accessibles, quotidiennement, à travers des programmes Lives, des séances Zoom ainsi que des enregistrements sur les réseaux sociaux de Nt3awnou.ma. Grâce au concours des bénévoles, les actions #Nt3awnou_men_Dar se poursuivent tout au long de l’état sanitaire d’urgence.