Face au Covid-19, « tout le monde est en danger », affirme l’OMS

“Nous devons nous rappeler que la plupart des gens sont encore réceptifs à ce virus. Tant qu’il circule, tout le monde est en danger. Ce n’est pas parce que le nombre de cas est relativement bas là où vous vivez, que vous pouvez vous permettre de baisser la garde”, a déclaré le directeur général de l’OMS, Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus lors d’une conférence de presse en ligne depuis Genève. “Ne vous attendez pas à ce que quelqu’un d’autre assure votre sécurité. Nous avons tous un rôle à jouer pour nous protéger et protéger les autres”, a-t-il poursuivi.

Pour le patron de l’institution spécialisée de l’ONU, “nous n’allons pas revenir à l’ancienne normalité. La pandémie a d’ores et déjà changé la façon dont nous vivons nos vies et en partie, l’adaptation à la «nouvelle normalité» consiste à trouver des moyens de vivre nos vies en toute sécurité”. “Cela est tout à fait possible, mais dépendra de votre lieu de résidence et de votre situation. Il s’agit de faire les bons choix”, a-t-il affirmé.

“Nous demandons à chacun de considérer les décisions concernant le lieu où il se rend, les activités qu’il effectue et les personnes qu’il rencontre comme des décisions de vie ou de mort – parce qu’elles le sont. Peut-être, il ne s’agit pas de votre vie, mais vos choix pourraient faire la différence entre la vie et la mort pour quelqu’un que vous aimez ou pour quelqu’un que vous connaissez pas du tout”, a ajouté A.G. Tedros.

Le nombre de morts dus au Covid-19 a doublé en deux mois. Depuis le 28 juin, 100 000 nouveaux décès ont été comptabilisés. Dans certaines régions, une seconde vague semble se profiler et l’Afrique, qui avait été jusque-là épargnée, comptabilise de plus en plus de nouveaux cas.

En tête des pays les plus endeuillés au monde, les Etats-Unis recensent près de 150 000 décès pour plus de 4 millions de cas confirmés. Après plusieurs mois à avoir clamé l’inutilité du port du masque, Donald Trump change de stratégie. Il est apparu masqué pour la première fois en public le 11 juillet, comparant le port du masque à « un acte patriotique »

Pour l’instant, le port du masque n’est obligatoire que dans 28 États sur 50. Dans certains États américains, le virus semble incontrôlable. La Floride est devenue le nouvel épicentre mondial de la pandémie. Ailleurs, certaines images interpellent, comme ces camions réfrigérés mobilisés à Houston pour soulager les morgues.

L’Amérique latine a aussi été durement touchée par la pandémie. Le Brésil reste le deuxième pays le plus touché au monde, avec plus de 80 000 décès, presque 1 000 par jour en moyenne depuis quatre mois. La situation est critique au Mexique qui arrive en quatrième position (derrière le Royaume-Uni), avec 40 400 décès. Dans ces deux pays, les présidents respectifs Jair Bolsonaro et Andres Manuel Lopez Obrador sont très critiqués pour leur gestion de la crise.

Beaucoup de pays latino-américains ont entamé un déconfinement partiel, donnant le feu vert à la réouverture de l’économie. Certains pays comme la République dominicaine, le Salvador ou le Honduras avaient levé les restrictions de déplacement avant de faire machine arrière devant la recrudescence des cas de contamination.

D’autres maintiennent toujours leur population sous cloche comme en Colombie dans les villes de Bogota ou Medellin. La situation de la Bolivie est aussi à surveiller de près. La Force policière contre le crime (FELCC) a ramassé plus de 400 cadavres dans les rues et les maisons en une semaine à peine. Parmi eux, 85 % étaient atteints de la maladie.

Au Pérou comme en Equateur par exemple, les hôpitaux sont complètement saturés. Les Péruviens font face à un manque cruel de lits, de médicaments, d’oxygène et de personnels soignants qui exercent de plus en plus leur droit de retrait face aux conditions de travail risquées et leurs salaires impayés.

De son côté, l’Europe panse encore ses plaies et craint une deuxième vague. Malgré des chiffres moins importants, le continent continue de pâtir de l’épidémie et le nombre de décès s’élève à 180 887. Le Royaume-Uni reste le plus touché avec 295 817 cas confirmés et 45 422 décès.

Dans le décompte des victimes du coronavirus en Europe, après l’Angleterre vient l’Espagne qui déplore le décès de 28 424 personnes. La Catalogne, frontalière de la France, est au cœur du rebond des nouvelles contaminations observées depuis la levée du confinement le mois dernier.

Près de 7 000 nouvelles infections ont été recensées dans la région uniquement au cours des deux dernières semaines, soit la moitié de celles enregistrées dans tout le pays.

En Afrique, les cas augmentent dangereusement. Lundi 20 juillet, l’Organisation mondiale de la santé (OMS) s’est notamment déclarée « préoccupée » par l’accélération de l’épidémie sur ce continent qui, jusqu’à présent, était relativement épargné. Avec 5 000 décès, l’Afrique du Sud tire la sonnette d’alarme. A Madagascar, en Zambie ou en Namibie, le nombre de cas explose également.

Enfin, en Asie, les autorités restent sur le qui-vive. Au Japon, la gouverneure de Tokyo a appelé ce mercredi 22 juillet ses administrés à rester chez eux. À Hong-Kong, le coronavirus connaît un sursaut et de nouvelles restrictions ont été imposées par les autorités.

La Chine, berceau de l’épidémie, a rehaussé les contrôles pour tout nouvel arrivant sur son territoire. Mardi 21 juillet, le pays a annoncé que toute personne désirant se rendre sur son territoire avait pour obligation de présenter un test Covid-19 négatif et réalisé dans les cinq jours avant le décollage.