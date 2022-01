Face aux Maliens : La ministre française des Armées en prend pour son grade

Le colonel Abdoulaye Maïga, ministre et porte-parole du gouvernement malien, s’est livré dans la soirée du 26 janvier à une charge virulente contre F. Parly et la France, accusées de chercher à diviser les Maliens, «d’instrumentaliser» les organisations sous-régionales et de conserver ses «réflexes coloniaux». La ministre française avait accusé la veille le gouvernement malien de multiplier «les provocations». «Nous invitons également [Florence] Parly à plus de retenue et également à respecter le principe élémentaire de non-ingérence dans les affaires intérieures d’un Etat», a déclaré le colonel Maïga. «Nous l’invitons [aussi], c’est un conseil, à faire sienne cette phrase d’Alfred de Vigny sur la grandeur du silence», a-t-il ajouté, possible référence au poème La Mort du loup du poète français du XIXe siècle dont l’un des vers affirme : «Seul le silence est grand ; tout le reste est faiblesse».

De son côté, Jean-Yves Le Drian, ministre français des Affaires étrangères, a dénoncé jeudi 27 janvier les «mesures irresponsables» d’une «junte illégitime» alors que le Danemark vient d’annoncer qu’il retirait ses troupes du Mali. «Cette junte est illégitime et prend des mesures irresponsables […]. Elle porte l’entière responsabilité du retrait des forces danoises et s’isole davantage encore de ses partenaires internationaux», a-t-il déclaré aux côtés de son homologue nigérien Hassoumi Massoudou à Paris.

Prenant acte des nouvelles exigences du gouvernement malien de transition, le Danemark a annoncé jeudi préparer son retrait militaire. «Les généraux au pouvoir ont envoyé un message clair où ils ont réaffirmé que le Danemark n’[était] pas le bienvenu au Mali. Nous ne l’acceptons pas et pour cette raison nous avons décidé de rapatrier nos soldats», a déclaré Jeppe Kofod, ministre danois des Affaires étrangères après une réunion au Parlement.

Cette détérioration s’est accélérée depuis que les militaires, arrivés au pouvoir à la faveur d’un putsch en août 2020, ont révoqué leur engagement initial à organiser en février 2022 des élections qui auraient ramené les civils à la tête du Mali. Ils ont fait savoir qu’ils jugeaient nécessaires plusieurs années supplémentaires aux commandes de ce pays plongé depuis des années dans une grave crise sécuritaire et politique.

L’organisation des Etats ouest-africains Cédéao a infligé le 9 janvier de sévères sanctions au Mali. «Lorsqu’on tente désespérément d’isoler le Mali en instrumentalisant les organisations sous-régionales, on se demande enfin qui est dans la provocation», a déclaré à ce sujet A. Maïga.

L’annonce du retrait des soldats danois du Mali a été faite jeudi après-midi par J Kofod. « Le Danemark n’est pas le bienvenu au Mali. Nous ne l’acceptons pas et pour cette raison, nous avons décidé de rapatrier nos soldats », a-t-il déclaré. Le chef de la diplomatie danoise dénonce le « jeu politique sale » des militaires putschistes au pouvoir, accusés de « ne pas vouloir d’un plan rapide de retour à la démocratie. »

Ces propos empreints de colère viennent clore une séquence de quatre jours durant lesquels la tension n’aura cessé de monter. Après l’arrivée d’une centaine de forces spéciales danoises à Ménaka, dans le nord du Mali, pour participer à la lutte antiterroriste au sein de la force Takouba, Bamako avait déploré l’absence d’accord bilatéral entre le Mali et le Danemark.

Copenhague, puis quinze pays européens contributeurs de Takouba, avaient répondu que ce déploiement s’était fait sur invitation des autorités maliennes et dans le respect des statuts prévus.

Les autorités maliennes de transition comme les pays contributeurs de Takouba affichent officiellement leur volonté de poursuivre leur coopération. Mais cet épisode, au cours duquel la ministre française des Armées a au passage accusé les autorités maliennes de « multiplier les provocations », avant d’être invitée au silence par le porte-parole du gouvernement malien, pourrait laisser des traces.