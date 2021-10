Facebook se transforme en Meta : Le marché emballé par le « métavers »

La maison mère du réseau social Facebook va changer d’identité et s’appeler Meta, a annoncé jeudi 28 octobre M. Zuckerberg, cofondateur et PDG du groupe. « À partir de ce jour, nous allons nous appeler Meta », a déclaré M. Zuckerberg lors de la présentation du « métavers » de Facebook, un univers en ligne dont les usagers interagissent dans des espaces virtuels partagés. Il a promis que le groupe accordera désormais la priorité au métavers et pas au réseau Facebook.

« Cela veut dire qu’avec le temps, vous n’aurez plus besoin de Facebook pour utiliser nos autres services », a fait valoir M. Zuckerberg qui a également présenté le nouveau logo de l’entreprise.

Il a pourtant tenu à souligner que les noms des applications développées par son groupe resteront inchangés. Aucun changement n’est non plus apporté à la structure corporative.

Outre le réseau social Facebook, le groupe Meta inclut notamment Instagram, Messenger, Oculus et Portal.

Sur son blog, l’entreprise a précisé que son changement de nom serait effectif en bourse à compter du 1er décembre avec le titre MVRS. Dans les échanges à Wall Street, le titre Facebook gagnait 3,7% ce jeudi après-midi. Plus tôt dans la semaine, Facebook a fait état de son intention d’investir massivement pour la mise en place du métavers.