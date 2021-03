Faouzi Lekjaa élu membre du Conseil de la FIFA

L’Egyptien Hany Abo Rida a également été élu au Conseil de la FIFA dans le groupe linguistique arabophone, lusophone et hispanophone. L’algérien Khreireddine Zetchi et l’Equato-guinéen Gustavo Ndong Edu se sont retirés de la course juste avant les élections.

F. Lekjaa occupe, en outre, plusieurs fonctions au sein des instances et commissions du football mondial et continental: il est deuxième vice-président de la CAF, président de la commission des finances de la CAF et vice-président de la commission d’organisation des compétitions inter-clubs et de la gestion du système d’octroi des licences de clubs au sein de la CAF, en plus de siéger à la commission de gouvernance de la FIFA.