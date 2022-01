Fastfood : KFC annonce l’ouverture de 10 nouveaux restaurants en 2022

Enseigne de restauration rapide reconnue dans le monde entier, KFC confirme l’engouement de la cible marocaine pour ses offres en 2021 et poursuit son expansion au Maroc en 2022 malgré un contexte épidémiologique hostile, indique un communiqué de KFC Maroc.

Piloté depuis 2018 par l’équipe managériale marocaine, la stratégie de développement de la marque est basée sur la qualité des produits mais également sur un réseau de partenaires locaux sélectionnés qui permettent d’enrichir l’offre KFC à travers tout le Maroc. En effet, une stratégie misant sur la valorisation et l’utilisation des produits marocains mais également un parfait enseignement du marché et des exigences de la cible locale tout en adaptant ses messages et ses prix aux consommateurs, a confirmé la position de leader de KFC parmi les restaurants rapides en termes de part de marché, souligne la même source. Et de rappeler 80% des ingrédients utilisés dans les recettes de KFC sont marocains et 100% du poulet transformé par la célèbre chaîne de restauration est de provenance locale.

Depuis son lancement au Maroc en 2001, la marque n’a cessé de grandir et de gagner en notoriété auprès des Marocains. Des stratégies de développement gagnantes ont permis aujourd’hui de compter KFC parmi les enseignes incontournables de la restauration rapide. KFC (Kentucky Fried Chicken), l’enseigne de restauration rapide qui se spécialise dans le poulet frit, a ouvert 3 nouveaux restaurants en 2021 et agrandit son réseau des restaurants à travers tout le Royaume en accentuant le développement régional. C’est également en 2021 que l’enseigne à mis en place sa stratégie de rebranding des restaurants KFC au Maroc aux formes architecturales épurées et contemporaines, les nouveau restaurant KFC se veulent uniques et conviviaux avec des touches de mobiliers moderne pour offrir aux clients un cadre unique et idéal pour partager les des succulents mets de poulets.

Avec un montant avoisinant les 30 MDH investis dans sa stratégie de développement en une année, KFC compte confirmer son intérêt pour le marché national et prévoit 10 nouvelles ouvertures en 2022. Présente au Maroc depuis 2001, l’enseigne KFC compte 20 restaurants dans le Royaume et 450 collaborateurs fiers de porter les couleurs de l’enseigne. Numéro 2 en termes de part de Marché, KFC Maroc mise sur l’excellence marocaine et contribue à favoriser le Développement socio-économique du pays.