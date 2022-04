FCS/CGEM: H. Saadli et Y. Karim pilotent la fédération

Le binôme élu à l’unanimité, a exprimé son engagement à fédérer et plaidoyer en faveur du secteur du Commerce et des services. « Être une fédération du commerce et des services de référence, inclusive, innovante et engagée au service de ses membres » a rappelé H. SAADLI, Président élu lors de la présentation de son programme.

Dans ce sens, le nouveau binôme a présenté les principaux axes de son programme à commencer par faire rayonner et promouvoir la FCS, faire de la FCS une fédération innovante et à l’écoute de ses membres. Il s’agira également d’être force de proposition pour faciliter l’accès au financement et aux marchés et commandes publics, renforcer l’accompagnement, la mise à niveau et les programmes d’appui aux membres de la FCS, assurer une dynamique régionale, nationale et internationale en développant le networking, ainsi que de renforcer la communication entre la FCS et ses membres et développer les synergies avec les organes de la CGEM.

Par ailleurs, l’AGOE a été l’occasion de présenter le rapport d’activité de la mandature précédente et de rendre hommage au bureau sortant tout en soulignant son engagement et ses réalisations.